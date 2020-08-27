Экономист Александр Дудчак рассказал, как продление карантина повлияет на состояние украинской экономики

Фальшивая выгода. Украинцы сами заплатят за повышение минимальной зарплаты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— как закрытие границ для иностранцев отразится на малом и среднем бизнесе;

— что ждет сферу услуг после продления карантина;

— как продление карантина повлияет на малый и средний бизнес на Украине;

— какие будут последствия для украинской экономики, если карантин продлится до весны 2021 года?

На Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября 2020 года. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в регионах, которые находятся в «зеленой зоне» будут усилены ограничения. Так, запрещается работа развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга. Кроме того, Кабмин до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.

Также эксперт прокомментировал повышение минимальной зарплаты на Украине:

— в чем секрет того, что украинская экономика падает, а минимальная зарплата растет;

— достаточно ли 5 тысяч гривен для нормальной жизни на Украине;

— что делать пенсионерам, когда пенсии не хватает на оплату коммунальных услуг;

— каковы главные недостатки пенсионной реформы на Украине?

Напомним, 25 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о минимальной зарплате. С 1 сентября ее размер будет составлять 5 тысяч гривен — это почти на 300 гривен больше, чем сейчас. Свои голоса за закон о минимальной зарплате отдали депутаты от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Доверия» и внефракционные нардепы. Против выступили «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Кроме того, Дудчак оценил вероятность отмены железнодорожного сообщения между Украиной и Россией после карантина.