Мы продолжаем показывать вам курорты Юга Украины. Как вы помните, в связи с пандемией COVID-19 был введён ряд ограничений. Только в середине мая был введён «адаптивный карантин», который несколько облегчил ситуацию

В этот раз мы посетили Скадовск — главную детскую здравницу украинского Причерноморья. Вы не только увидите город и его курортную часть, но и услышите, что сами жители города думают о городе и изменениях в нём.

Напомним, в середине мая было опубликовано постановление о переходе на «адаптивный карантин» 21 мая. Согласно документу, все карантинные ограничения на территории страны продлеваются с 22 мая до 22 июня 2020 года с возможностью ослабления противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией.

Главный детский курорт Украины: мы боимся туберкулёза больше, чем коронавируса © кадр из видео Украина.ру

8 июля правительство Украины разрешило учреждениям культуры на время карантина работать до 23:00 при условии соблюдения ряда ограничений и правил.

Это решение урегулирует положения о деятельности культурных учреждений, которые ранее не были согласованы — театров, ночных развлекательных заведений и других учреждений.Согласно ему ночные развлекательные учреждения не могут работать после 23:00, а учреждения культуры на период карантина могут работать до 23:00 с соблюдением ряда ограничений и правил.