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Политолог Ростислав Ищенко рассказал, возможно ли примирение украинцев, занимающих противоположные точки зрения в вопросе о действиях Красной Армии, и УПА* во время Великой Отечественной Войны

Напомним, в этом году исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Долгие годы этот праздник объединял жителей стран СНГ.

День Победы стал опасной темой для западных СМИ © REUTERS, Fabrizio Bensch

Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года.

* Организация, запрещенная в Российской Федерации