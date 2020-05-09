Напомним, в этом году исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Долгие годы этот праздник объединял жителей стран СНГ.
Согласно исследованию Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, для 52,5% граждан Украины День Победы — это победа советского народа в Великой Отечественной войне.В то же время 56% украинцев также считают, что СССР наряду с нацистской Германией был ответственен за начало Второй мировой войны.
Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года.
* Организация, запрещенная в Российской Федерации