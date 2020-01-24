Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему у России и Польши разный взгляд на историю Второй мировой войны

«Польша сама напросилась». Польский эксперт о том, что будет, если РФ объединится с Израилем © Brian Aslak / flickr

— есть ли шанс у России и Польши достичь исторического примирения?

— почему президент Польши не поехал на Всемирный форум памяти Холокоста?

— как Россия может ответить на переписывания истории со стороны Польши?

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал статью в издании Politico. В ней политик назвал СССР «пособником нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и концлагеря Освенцима якобы сильно преувеличены.

Он также отметил, что концлагерь «мог быть освобожден и раньше», и обвинил СССР в задержке на полгода. Ранее российские власти неоднократно отмечали, что ряд европейских стран пытаются переписать историю.