- какая причина историко-политических дискуссий между Россией и Польшей, и почему она активизировалась именно сейчас?;
— есть ли шанс у России и Польши достичь исторического примирения?
— почему президент Польши не поехал на Всемирный форум памяти Холокоста?
— как Россия может ответить на переписывания истории со стороны Польши?
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал статью в издании Politico. В ней политик назвал СССР «пособником нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и концлагеря Освенцима якобы сильно преувеличены.
Он также отметил, что концлагерь «мог быть освобожден и раньше», и обвинил СССР в задержке на полгода. Ранее российские власти неоднократно отмечали, что ряд европейских стран пытаются переписать историю.