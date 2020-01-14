В частности он ответил на вопросы:
— почему России не выгоден распад Евросоюза?
— когда США отстанут от Украины?
— есть ли разница, кто станет президентом после Владимира Путина?
— почему Ищенко изменил риторику в отношении России?
В частности он ответил на вопросы:
— почему России не выгоден распад Евросоюза?
— когда США отстанут от Украины?
— есть ли разница, кто станет президентом после Владимира Путина?
— почему Ищенко изменил риторику в отношении России?
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