Политолог, президент «Центра системного анализа и прогнозирования», обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в 48-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» прокомментировал вопросы зрителей. Соответствующее видео опубликовали 14 января на YouTube-канале издания Украина.ру

В частности он ответил на вопросы:

— почему России не выгоден распад Евросоюза?

— когда США отстанут от Украины?

— есть ли разница, кто станет президентом после Владимира Путина?

— почему Ищенко изменил риторику в отношении России?