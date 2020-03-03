В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 5 марта в 13:00 пройдет мультимедийная конференция «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» Мероприятие пройдет в рамках проекта «Украинское досье»

По требованию президента Владимира Зеленского на среду 4 марта назначено внеочередное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включены вопросы относительно Кабинета министров и работы правоохранительных органов.

«Украинское досье». Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине © Скриншот из видео Украина.ру Руслана Рябошапки, депутаты — главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, и все признают неудовлетворительной деятельность премьер-министра Алексея Гончарука.

В конференции примут участие депутат Государственной Думы Константин Затулин, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, депутат Верховной рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир Олейник, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ведущий — главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов.