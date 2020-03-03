По требованию президента Владимира Зеленского на среду 4 марта назначено внеочередное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включены вопросы относительно Кабинета министров и работы правоохранительных органов.
Президент недоволен работой Генпрокурора Руслана Рябошапки, депутаты — главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, и все признают неудовлетворительной деятельность премьер-министра Алексея Гончарука.
В конференции примут участие депутат Государственной Думы Константин Затулин, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, депутат Верховной рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир Олейник, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
Ведущий — главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов.