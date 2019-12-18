В пятницу, 20 декабря, в 13:00 в Московском мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция «Украина: политические итоги 2019 года». Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта «Украинское досье»

Искусство обещать. Перспективы войны и мира по Зеленскому © president.gov.ua/Микола Лазаренко | president.gov.ua/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Однако о смене курса и стратегии говорить пока рано. Сложным остается экономическое положение. Население беднеет, долговая нагрузка на бюджет растет, как растут и коммунальные платежи граждан.

Международный валютный фонд (МВФ) требует разрешить продажу земель сельхозназначения, а это может привести к социальным потрясениям. Не урегулированы поставки и транзит российского газа. Вопрос об эффективности новой команды менеджеров Украины переносится на 2020 год.

В пресс-конференции примут участие: депутат Госдумы Константин Затулин, депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Елена Бондаренко, заместитель председателя Общественной палаты ДНР, поэт Анна Ревякина и депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов, украинский политик Владимир Олейник, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, президент Центра глобальных интересов (США) Николай Злобин.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.