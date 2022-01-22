Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия намерена захватить Харьков, поставили в тупик не только харьковчан и мэра этого города, но и независимых экспертов с чувством юмора

«Я скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", — заявил президент в интервью газете The Washington Post. Больше мнений — в обзоре соцсетей.

Не удержался от реакции самый известный харьковчанин — бывший министр внутренних дел Арсен Аваков: «ХАРЬКОВ!

Отстояли в 2014. Если придется — отстоим и сейчас!

Осторожнее со словами, господин Президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами.

ГОВОРИТЕ ЧЕСТНО С ЛЮДЬМИ — не про шашлыки — а по-взрослому — что есть —какие угрозы и что мы делаем!

Угрозы реальны — риски высоки — но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014.

Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик — будем готовы себя защитить. Когда говорю БУДЕМ — имею в виду всю большую УКРАИНУ!

И если я, как харьковчанин, пишу этот текст на слобожанском, с вольной русской орфографией — это не значит, что я, как и многие харьковчане приму русский мир. Не выйдет. Земля будет гореть под ногами у тех, кто только попробует.

Харьков — город спокойного созидания, и не примет роль депрессивного города бандитской власти. Негодяи русского мира превратили красавец Донецк в такой город.. слепых нет — сейчас мы гораздо сильнее и опытнее — не позволим!

И власть, и оппозиция встанут рука об руку и защитят и Харьков и страну! В этом вопросе нет и не может быть оппозиций.

Харьков был и будет украинским городом!»



Мэр Харькова Игорь Терехов успокоил горожан: «Уважаемые харьковчане!

Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы.

В свою очередь хочу заверить всех харьковчан — город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть.

Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас — поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!»



Политолог Виталий Портников объяснил, что Зеленский существует в уже прошедших парадигмах: «Своей бессмысленной болтовней Зеленский может разрушить страну еще до российского нападения. Никакой Путин не будет нужен, Зеленский все сделает сам. Я не хочу успокаивать харьковчан. У меня нет на это мандата, пусть это делают те, кому жители этого прекрасного украинского города доверили свое будущее. Но я просто хочу объяснить жителям Харькова, что Зеленский мыслит в категориях минувшей войны, когда Кремль выступал под лозунгом "защиты русскоговорящего населения". А сейчас цели изменились. В настоящее время главная проблема Москвы — безопасность, сотрудничество Украины с НАТО и США. И оккупацией Харькова эту проблему, конечно, не решить. Поэтому значительно реалистичнее государственный секретарь США Энтони Блинкен, который четко сказал во время своего вчерашнего выступления в Берлин-Брандебургской академии наук, что ставка в этом конфликте — само существование Украины. А совсем не Харьков».



Политолог Карл Волох высказался в своей манере: «У нас здесь намечается откровенный дефицит шашлычного мяса на «майские», а они коварно Стингеры с Джавелинами и вертолеты толкают! Так могут подтолкнуть и Харьков защищать! Вова, ты откровенно недорабатываешь с так называемыми союзниками»



Политический эксперт Вячеслав Чечило подчеркнул, что Зеленский сам себе противоречит:

«Россия может оккупировать Харьков, без паники, войны не будет».

Краткое изложение всех последних публичных выступлений президента Украины в одном предложении.



Журналист Татьяна Николаенко написала, что у президента две реальности- одна для западных партнеров, вторая — для народа: «Кто-то может мне объяснить такое таргетирование смыслов? Вашингтону — оккупация Харькова, нам — шашлыки и новогоднее обращение

Зеленский открыл в себе Милорада Павича и играет в мужскую и женскую версию романа? Что собственно не лишает ощущения, что к тебе относятся как к тупому быдлу, которое может только гречку скупать»



Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что Зеленский сдал первую столицу Украины:

«Харьков, Вам нравится, что Зеленский Вас уже слив? Как обстоят дела у Киева? Что там Одесса? Львов чувствует себя комфортно? А вся Украина, с президентом-капитулянтом?»

