Скандал с участием высокопоставленных чиновников силовых ведомств Украины, МВД и внешней разведки, продолжается и обрастает новыми подробностями. По сообщениям СМИ, уже бывший замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили живет в одном загородном доме с главным разведчиком страны — Кириллом Будановым

Неадекватность — родовая черта украинской политики. Ну, и наркотики тоже

Журналист Юрий Ткачев не оценил юмора ситуации:

«Не успели мы просмеяться с главы украинской разведки, живущего вместе с российским гражданином и уже теперь бывшим замминистра МВД Гогилашвили, как выяснилась ещё одна смешная вещь: Гогилашвили этот арендует тот самый дом у известного спеца по отмыванию денег Стрелковского, а точнее, у его жены Дианы.

Я даже не знаю, что смешнее: начальник разведки, живущий с гражданином "государства-агрессора", или замминистр МВД, снимающий дом у спеца по отмыванию денег?»



Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко дал свою оценку:

«Посмотрел журналистское расследование «Следствие Инфо», которое зафиксировало совместное проживание семей экс зам МВД Гогилашвили, его жены — помощника Президента Маши Левченко с руководителем ГУР Будановым.

Вывод 1. Зачем все эти охранники, собаки и номера прикрытия, если журналисты в воскресенье это все фиксируют? Чистые понты за наши деньги.

Вывод 2. Если страна в состоянии войны позволяет постоянно находиться в кабинете Президента супруге мужа с российским паспортом и околофсбшной деятельностью — это огромная проблема госбезопасности. Если при этом они вдвоем продвигают на должность главы ГУР своего друга и соседа — это разрушение всех правил и барьеров.

Вывод 3. Мы увидели систему ценностей 95 квартала. Именно так еще со времен цепей, малиновых пиджаков в крутых тачках под охраной быков они представляли топ жизни. Теперь наконец-то дорвались. Вертолет МЧС для празднования дня рождения? Легко! Бронеавтомобиль с охраной ГУР для друга и соседа? Нет проблем! Возить сына в бронеавтомобиле "Альфы"? Конечно! Они так и не поняли, что это в прошлом. Никто (!) из их предшественников не позволял. Ни Президент Порошенко, ни Премьер Яценюк и Гройсман, ни спикеры, ни руководители АП, ни генпрокуроры не жили на госдачах, тем более — в домах «короля обнала». Никто из них не использовал работников СБУ и ГУР, их номера прикрытия и технические устройства для охраны. Мудрый Ежи Лец говорил: «Если маленькие карлики отбрасывают длинные тени, значит, вы живете при закате Империи»



Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко назвал это все мероприятие Вип-коммуналкой:

«Настырные журналисты выяснили новые шокирующие подробности жизни и деятельности гражданина России, бывшего зам. министра МВД легендарного Гогилашвили. Оказывается, что Гогилашвили, благодаря обаянию, удаче, наркотикам, внешней помощи сумел глубокого интегрироваться в сверхсекретное ядро государственного управления.

Так, журналисты выяснили, что бывший зам. министра МВД Гогилашвили и его жена, секретарша президента Украины Зеленского Левченко живут в одном доме, под одной крышей с военным разведчиком, главой ГУР МО Украины Будановым. Если это правда, то это оригинально, но это не по — украински. Это как надо страстно дружить, чтобы делить семьями одну крышу и один кров. Даже «донецкие», в период расцвета их могущества, не позволяли себе такого — жить коммуной. Они селились рядом, но не вместе.

Получается, что днем секретарша президента Зеленского готовит кофе и бутерброды для Ермака и Зеленского в Офисе, слушая разные разговоры в кабинете президента, а вечером становится у плиты и готовит ужин своему ГОГИ… Бедная женщина, как она все это успевает.

Но главное не это. Пусть и дальше живут под одной крышей главный военный разведчик Украины и секретарша Зеленского и ее «Гогилашвили». Хуже другое. Если окажется, что на работу секретаршу президента Украины Зеленского и ее подозрительного российского мужа сопровождает охрана ГУР МО Украины, то это означает что президент не совсем доверяет свой охране».



Политтехнолог Алексей Голобуцкий уверен, что система украинской власти рассыпается на глазах:

«Сейчас Гогилашвили потянет за собой главу разведки. Это уже какой-то полный треш. Такое впечатление, что кто-то потянул ниточку и все начало валится».



Журналист Вячеслав Чечило видит в информационных сливах начало заката президентства Зеленского:

«Полистал новости. Ребенка Гогилашвили и помощницы Зеленского возят на бронированном авто под охраной СБУ. Чернышев, Арахамия и сам Зеленский игнорируют правила дорожного движения… и так далее, и тому подобное. Новые хозяева жизни ни в чем себе не отказывают.

На самом деле, они себя так уже 2,5 года ведут, просто писать об этом начали только сейчас. Не только потому, что раньше не было команды «мочить». в 2019 никто бы это и не читал — избиратель верил, что «наш Вова не такой», а это всё случайная мелкая фигня, не имеющая никакого значения. Но теперь не верит. Теперь СМИ будут придалбываться к каждому чиху, а избиратель смаковать каждый ляп. Ибо никого так не ненавидят, как бывшего кумира, не оправдавшего ни одной надежды.

Давайте следующего мессию, этот всё!»



Волонтер Наталья Юсупова видит измену на государственном уровне:

«Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проживает в одном доме с Александром Гогилашвили, которого недавно уволили с должности замминистра внутренних дел. « Он мой друг..»- сказал глава ГУР. Ушипните меня. Глава разведки живет под одной крышей с зам министр МВД, потому что они друзья Какой-то нескончаемый дурной сон..Вам не кажется, что пазлы складываются и теперь понятно о чем говорили разведчики?!»



Политолог Виктор Таран хочет узнать, кто запустил процесс дискредитации команды президента по всем фронтам:

«раскручивая клубок им. Гогилашвили страна попадает в сказку — чем дальше, тем страшнее и интереснее. анализируя ежедневные информационные сенсации вокруг этого персонажа, с каждым днем у меня все больше создается впечатление, что ситуация вокруг него возникла не случайно. тот кто запускал этот процесс — играл в долгую, с каждым днем подбрасывая все больше информационных бИмб. Неважно почему начали падать доминошки. Важно, кто запустил падение первой доминошки. И думаю впереди нас ждет еще многое интересного.

