Противостояние олигарха Ахметова и президента Зеленского вошло в открытую фазу и выплеснулось в откровенный шантаж и бойкот. После серьезных обвинений в госизмене в эфирах ахметовских телеканалов команда Зеленского заявила, что больше не будет участвовать в этом шоу. Что дальше? Анализировали эксперты

В среду, 24 ноября, народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко на свой странице в Facebook опубликовала коллективное обращение:

Санкции Зеленского: Бизнес-партнер Ахметова рассказал, кого он по-настоящему боится © Facebook, Вадим Новинский

Безусловно, мы уважаем право собственника свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников.

Системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и яркие проявления той олигархической системы, с которой борется команда Президента. Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии — все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс.

Мы уверены, что инициированный Президентом Владимиром Зеленским антиолигархический закон, наконец, лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и лишит возможности давления на редакции и журналистов. Трансформацию государства и снижение олигархического влияния на экономику невозможно остановить. Ни телевизионным шантажом, ни политическими угрозами, ни олигархическими попытками договориться о «взаимопонимании» в Москве.

Сегодня наша команда приняла совместное решение — игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах проходили только проплаченные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно.

Когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, мы пересмотрим свое решение. В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансировано и объективно информируют общество».



Политолог Кость Бондаренко посоветовал СМИ, как реагировать на бойкот от Зе-команды:

«Мне кажется, что самым адекватным ответом "Слугам народа", официально отказавшимся посещать эфиры отдельных телеканалов, должна стать солидарная позиция ряда телеканалов относительно полного бойкота "Слуг народа" и власти в целом. Никаких пресс-релизов от органов власти в новостных лентах. Никаких включений с официальных мероприятий. Никаких сюжетов о "Большой стройке" или о пиар-инициативах власти. Полный информационный вакуум.

Президент куда-то уехал, перерезал ленточку, что-то открыл? Министр иностранных дел вызвал очередного посла для вручения очередной ноты? В Верховную Раду внесли очередную ерунду под видом законопроекта? Состоялся очередной съезд партии власти?

Ну, было и было. Вряд ли каждая из этих новостей станет поворотной в судьбах человечества и войдет в учебники истории. Интересующиеся информацией о работе власти смогут ее отыскать на "Доме" или "Плюсах". Или в Интернете. Но давайте померяем рейтинги властей после месяца такого бойкота».



Журналист Юрий Ткачев напомнил о судьбе одного украинского президента, который вступил в открытое противостояние с Ахметовым:

«Всякий раз, когда вы рассуждаете о конфликте Зеленского/Ермака с Ахметовым, вы должны помнить: любой президент, конфликтующий с Ахметовым, автоматически сближается с Коломойским. И наоборот. Метания от донецких к днепропетровским и от днепропетровских к донецким уже десятилетия определяют политику Украины.

Кучма пытался сломать эту систему, но вовремя понял, что ну его нафиг. И потому сейчас — политический аксакал, отец нации и уважаемая личность. А вот Янукович, когда тоже пытался, сигналов АСТАНАВИТЬСЯ не услышал, и где сейчас тот Янукович?»



Политический эксперт Вячеслав Чечило коротко написал о роли Коломойского:

«О новом витке борьбы с олигархами и бойкоте каналов Ахметова «слуги» будут рассказывать на канале Коломойского. Хорошо, когда зайку не бросила хозяйка».



Блогер Сергей Иванов размышлял, как поведут себя в этом противостоянии США (куда же без их мнения на внутривидовые разборки):

«Устами Гордона говорит Ринат. Учитывая это, фраза Гордона "Зеленский для меня умер" не оставляет простора для разночтений. Я думаю, что это незавуалированная угроза олигарха в адрес президента, четкое предупреждение о том, что произойдет в случае дальнейшего давления.

Эта история все больше напоминает историю войны Пабло Эскобара со своим государством. Как известно, Эскобар купил абсолютное большинство чиновников в стране, а непродавшиеся были убиты. И так продолжалось до тех пор, пока в ситуацию не вмешались США и это вмешательство оказалось летальным для Пабло.

Интересно, какую позицию займут Штаты по отношению к Ахметову и его муртадам, но очевидно, что они поддержат государство, а не ситуативный олигархический конгломерат. Не исключаю, что Ринат попытается шантажировать США и торговаться, но пример Фирташа с Коломойским является наглядным свидетельством перспективы такого шантажа. Более того, когда структуры Ахметова начинают диалог с того, что «внезапно» выключают свет в ВАКС.

Думаю, уже скоро мы увидим санкции, уголовные дела, арест активов и другие пламенные приветы с той стороны Атлантики. Где, кстати, Ахметова удивительно давно не видели. Интересно почему?»



Бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов не переживает по поводу конфликта Ахметова и Зеленского и считает, что они свое поделят:

«Несколько слов о стратегических ошибках власти.

1. В этом году глава государства инициировал принятие законопроекта о деолигархизации. Что больно ударило по бизнес-группам, в том числе и близким к власти.

2. В условиях энергокризиса сверхзаработок энергокомпаний убийственен для имиджа государства, и оно пока не дает заработать энергокомпаниям больше денег, хотя рынок позволяет. Опять удар по кошельку.

3. В этом году власти приняли ряд новаций, которые могут уменьшить доход энергокомпаниям или не дадут его повышать. В частности, повышение тарифов на перевозку руды государственной УЗ, которое произойдет в несколько этапов, — следующий начнется с 1 января 2022-го.

4. Случился конфликт между Зеленским и ДТЭК на базе размера компенсации государством тарифа по зелёной энергетике.

Все это итоге превратилось в противостояние с активным всплеском активности СМИ бизнес-группы в отношении Зеленского.

Прошло немного времени, и вот чем обернулось:

Зеленский назначил заместителем главы ОП человека Ахметова.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 ноября, подписал указ № 592/2021 о назначении Ростислава Шурмы на должность заместителя руководителя Офиса главы государства. У Зеленского отметили, что Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.

Если так легко считаются шаги власти внутри страны, сложно представить масштаб трагедии в условиях давления на власть внешними партнерами…..»

