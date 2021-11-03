Под стенами украинского парламента прошел митинг против обязательной вакцинации и антиковидных ограничений. С 1 ноября Киев и несколько регионов страны вошли в красную зону. Местные власти ввели ряд ограничений. По мнению лидеров общественного мнения, народное недовольство вызвано непониманием глубины проблемы в стране.

Политический эксперт Юрий Романенко считает, что у власти больше не осталось пряников для избирателя, один только кнут: «Акция протеста антиваксов под Верховной Радой. Мое отношение: Офис президента (…) регулярно забивал болт на элементарную коммуникацию с обществом. Болтовня о цифровой Украине, когда более 20 процентов населения ходит в сортиры класса «мж», приводит к тому, что Украина «Битвы экстрасенсов» становится на дыбы против Украины «цифровых мальчиков». Это будет иметь плохие последствия для рейтинга Зеленского, потому что среди фанов СН 51 процент антиваксов. Кроме того, очень плохо коммуницируя власть выбрала вариант принуждения. По сути пряников у власти не осталось, потому все чаще применяется один кнут при игнорировании интересов базовых социальных групп, которые обеспечивали поддержку Зе. Потому рейтинг начинает обваливаться. И будет обваливаться.

Ибо для Зе формируется идеальный шторм, когда полная задница в энергетике плюс задница с ценами на газ плюс ситуация с ковидом плюс системная игра России, которая делает все, что углубить эти дисбалансы (запрет на поставку энергетических углей + снижение объема прокачки газа до минимума, чтобы заставить нас потратить 5 ярдов кубов газа на поддержание давления в ГТС+ орды ботов против вакцинации, хотя в самой РФии за неё топят везде + угрозы по Донбассу и т.д.), создают предпосылки для опрокидывания конструкции власти Зеленского. Одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию.

Поэтому, хотя я против анахронического безумия антиваксов, но я считаю, что акция будет хорошим пинком для Зе и ОП, которые слишком зазвизделись и самое время их приземлять. Я не пошёл не акцию, потому что нахождение в компании Нади Савченко отвратительно само по себе, как и с несчастными людьми, вопящими о чипировании. Но не без злорадства наблюдаю за происходящим, потому что это хороший повод Банковой начать шевелить извилинами.

Владе подскажу, чтобы выйти из цугцванга нужно просто посмотреть в свою избирательную программу 2019 года и начать выполнять то, что обещали. И перестать думать, что аниматоры из 95 квартала, друзья и кумовья могут заменить профессионалов и компетенции. Тем более, что Зеленский обещал, что никаких кумов и друзей не будет во власти. Так что, самое время возвращаться к истокам зелёного успеха. Времени осталось не так много».

Политический эксперт Юрий Гаврилечко убежден, что недовольство акнтиковидными ограничениями — это реакция на политику властей в целом, прежде всего на социально-экономическом поле: «Сегодняшний протест под Радой достаточно стихийный и против всего и сразу.

Но даже такой стихийный протест показал, что недовольство властью выражается не только в падении электоральных рейтингов. Оно уже начинает выходить на улицы. И вскоре эту волну протестов уже вовсю будут использовать политики.

Нет обязанностей без прав. Не существует безопасности без гарантий. Это и есть краеугольные камни сегодняшнего протеста».

Журналист Сергей Щербина призвал власти жестче реагировать на проявления средневековья: «Митинг антиваксов убедительно доказывает — никакие медиакампании и увещевания с этим контингентом ничего не сделают. Только системная командно-административная работа.

Смерть близкого человека от ковида, зачастую, недостаточный аргумент. Недостаточны и парализованные детские ноги от полиомиелита. А вот невозможность усадить свою задницу в маршрутку часто оказывается решающим фактором. Такие люди.

Борьба с холерой в 19-м веке тоже происходила, в том числе, с помощью солдатских штыков. Другого пути у властей просто не было. И аргументы противников "санитарной деспотии" того времени были абсолютно подобны нынешним.

Грустно, конечно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор среди нас».

Писатель Ян Валетов тоже осудил акции протеста в Киеве: «Без всякой агитации.

Посмотрел фото с митинга антиваксов в Киеве, почитал репортаж…

Потом вернулся к заметке о детях, заболевших полиомиелитом. Вчера, в Львовской области, 4 детей в одной семье. Все четверо непривиты, у одной девочки уже развился паралич, остальные заражены. Не надо спорить, не надо ругаться. Надо не мешать антивакцинаторам собираться вместе, а дальше или бог, или Дарвин — в общем, кто-то из них двоих все сделает сам…К сожалению, есть эмоция мешающая принять такую позицию — жаль детей».

Политтехнолог Алексей Голобуцкий призвал народ наоборот собирать митинги против провала кампании по борьбе с пандемией и высокой смертности от ковида в Украине: «Я не против митингов. Каждый человек имеет право на выражение своего несогласия с каким-либо явлением. Но рекордные цифры смертности от коронавируса в Украине говорят против антивакцинаторской деятельности. Более того, украинцам уже нужно собирать митинги и требовать ответственности за полный провал вакцинаторской кампании, отсутствие кислорода в больницах и т.п. И вообще, кто-то должен ответить за эти ужасные цифры смертности украинцев?»

Бывший народный депутат Борислав Береза призвал народ более ответственно относится к своему здоровью и возможностям отечественной медицины: «Под ВР мудрый нарід собрался в толпу. Почему в толпу? Потому что почти все без масок. А нарід там разнообразный. От антиваксеров до православных фанатиков, от свидетелей чипирования до идейных антипрививочников. Но "Слуги наріда" к своим избирателям не спешат идти. Поэтому антиваксы перекрыли улицу Грушевского перед ВР.

Если честно, то учитывая резкий рост количества заболеваний коронавирусом в Украине, а сегодня выявлено ещё ​​23 393 заболевших и то, что от ковида за два дня умерло ещё 1420 украинцев, то часть этих антиваксов гарантированно пополнят либо первый список, либо второй. Но это их осознанный выбор. Не понимают, что такое ковид в теории? Выяснят чем он страшен на практике и заодно на своей шкуре. Только жаль, что они займут чье-то место в реанимации и из-за этого кого-то могут не успеть спасти».

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко проанализировал, чем грозит новая волна пандемии, которая захлестнула Украину:

«Украину накрыла третья, кажется, самая большая волна эпидемии ковида, которая оказалась неожиданно тяжелой, как для населения, так и властей. Создается парадоксальная ситуация. Офис президента Украины и Кабмин Украины, с одной стороны, явно растеряны, некомпетентны и не справляются в борьбе с очередной, огромной волной заболеваний ковидом, с другой стороны власти боятся поддержать любую внутриполитическую и общественную инициативу вне усилий Кабмина. Они никого не слушают и больше рассчитывают на финансовую помощь западных институтов и на материально-техническую поддержку других стран в рамках международной программы ВОЗ по вакцинированию и организации специальных мер ограничения и контроля населения, чем на собственные усилия Украины.

Не лучше ведет себя и политическое руководство страны. Президент проводит важные совещания и поездки. Президент Украины, уверенный в том, что ему доверяют 70 процентов населения страны, призывает украинцев не смотреть социальные сети, а быстрее вакцинироваться, увы — слабая реакция. Премьер-министр выступает с туманными прогнозами о скором финише эпидемии, а спикер Верховной рады вообще занят важным делом- укреплением своей власти в секретариате украинского парламента. Все усилия СНБО уходят на формирования удобного для Офиса президента Реестра олигархов или поиска новых объектов санкционирования, а не ликвидации эпидемии, как угрозы национальной безопасности.

Таким образом, все усилия по борьбе с коронавирусом в Украине реально сосредоточилось на фигуре министра охраны здоровья Ляшко, о существовании которого, до начала эпидемии, никто не подозревал. Так власть умело отделяет ответственность за свои дела и слова в этом рискованном деле борьбы с ковидом. В случае поражения или острой общественно-политической и международной критики, всегда можно найти «козла отпущения» в работе Кабмина. При этом, повторяем,власть ревниво следит,чтобы ни украинская общественность, ни реальная патриотическая оппозиция не вмешивалась в его дела — это важнее, чем реальные результаты и последствия борьбы с ковидом.

Так закладываются основы будущей украинской катастрофы, когда гуманитарные последствия эпидемии ковида в Украине соединятся с социально- экономическими и острыми политическими проблемами страны и приведут не к выздоровлению, как в других странах, а глубокому необратимому кризису».