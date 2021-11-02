Вечером в воскресенье, 31 октября, депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что ее коллегу - парламентария Антона Полякова - убили. Она привела новые детали дела и отказалась верить в официальные версии гибели других политиков. Примечательно, что вышло интервью на телеканале Рината Ахметова «Украина 24»

«Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках или еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин. Если они судят по себе, не надо всех грести под одну гребенку», — подчеркнула Скороход во время программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

Для нее Поляков был не просто коллегой.

«Мы были помолвлены и должны были расписаться на его день рождения. Он очень этого хотел, потому что для него это был большой праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся та грязь, которая льется и лилась. И та брехня, которая распространяется в том числе правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего», — отметила она перед тем, как рассказать о том, от чего же, по её мнению, и умер её любимый.

При этом смерть Полякова, по словам Анны Скороход, не единственная странная смерть в этом году. Его убили: сожительница Полякова сделала резонансное заявление © apostrophe.ua

Эксперты и лидеры мнений в социальных сетях обсудили заявления депутата.

Блогер Игорь Лесев уверен, что заявления Скороход достойны внимания следствия и общественности:

«Это было интересное, эмоциональное, а в здоровом обществе должно было стать еще и резонансным, интервью. Еще раз для осознания. Действующий народный депутат заявляет, что его коллегу — другого на тот момент действующего нардепа — убили. И дальше приводит массу железобетонных аргументов, почему это именно так, а не как-то иначе.

Обратите внимание на скорострельность похорон и Полякова и того же [Константина] Павлова (мэра Кривого Рога. — Ред). Есть веские основания считать, что эти люди были убиты. Железобетонные основания, на что указывает масса фактов. Но их хоронят на третий (Поляков) и четвертый (Павлов) день. Не хочу показаться совсем циничным, но это называется «зарывать улики в землю».

Вот просто для аналогии. Помните этого белорусского оппозиционера [Виталия] Шишова, которого нашли повешенным в киевском парке? Почти все о его существовании узнали именно после его смерти. Но его похоронили только на 55(!) день после смерти. Была задача копать под Луку. Не накопали. Но если стоит задача что-то найти, именно так долго и проводятся экспертизы. Не за два, и не за три дня.

Ну и последнее. Был ли какой-то реальный мотив убийства Полякова? В последней своей передаче на эфире Антон в очередной раз рассказывал о зп в конвертах «слугам народа». Это чистой воды коррупция и уголовщина, понимаете. А Поляков накануне своего убийства подал заявление в НАБУ по этим самым конвертам. Поляков запустил маховик, который или при смене режима или при определенной конъюнктуре мог бы выстрелить. И вот теперь человек мертв, а Офис Владимира Зеленского затирает нам, что он был наркоманом, и вообще, это был очень несчастный случай».



У политического эксперта Елены Саркосян своя версия мотива преступления:

«Говорят, что причина — его заявление о деньгах в конвертах депутатам за голосование.

Я не считаю, что эти слова Антона могли стать причиной его убийства. Потому что это говорил не только он. Есть обращения в НАБУ (не только от него), записи разговоров и т. д. и т. п. Так что как бы Антон ни засветился с публичными рассказами об этом, перспектива их была очень долгой и очень сомнительной с точки зрения конечного результата.

Если не это, то что?

Два варианта на поверхности:

1. Завести в парламент следующего по списку от Слуг депутата. За это могут предлагать деньги, и деньги немалые. Да и заинтересованных лиц может быть несколько.

2. Медийный проект "Утраченное наследие", который начал Антон Поляков. Сильнейший по идее проект, разбивающий многие мифы и идеологемы, на которых выстраивают политику ненависти к РФ, русским людям, русскоговорящим гражданам Украины, к истории, к культурному наследию Союза, индустриальному и научному наследию Украины. Проект "Утраченное наследие" камня на камне не оставлял от кропотливой работы "друзей издалека" над трансформацией ментальности наших людей, способных создавать и побеждать. Он пробуждал очень актуальный и важный сегодня вопрос — какие мы люди, какими были и какими становимся. А это уже "ядерный заряд" в информационной колонизации Украины».



Смертельный «коктейль»: появились новые данные в деле о гибели Полякова © Антон Поляков/Фейсбук Кирилл Сазонов считает, что слишком много нестыковок в версии Анны Скороход об обстоятельствах смерти. А тот факт, что оппозиция в лице Петра Порошенко не разгоняет эту тему, говорит о том, что в трагедии нет политического мотива:

«Я никогда не считал Анну Скороход умной. Но нести бред про то, что нардепа Антона Полякова убили и мертвого посадили в такси — уже за гранью здравого смысла. Таксисты рыдают даже. Ок, намекну. Иногда молчание говорит лучше слов.

Почему эксперты не качают эту тему? Лень? Или допустить, что в этом узком кругу мы уже общались с представителями МВД и знаем, что там ноль сенсаций? То есть можно поиграть в самопиар с громкими заявлениями по теме, но… свои начнут смеяться сразу. А потом, когда официально опубликуют информацию, над тобой будут смеяться все, кто тебя читал. Та же Евросолидарность использует любой повод для наезда на "Слуг народа", но тоже молчит. Потому что они давно во власти, и у них тоже есть надежные источники в следствии. И они знают, что ловить в этой теме нечего.