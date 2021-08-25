Украина отмечает День независимости. С какими потерями и достижениями страна пришла к своему 30-летию - проанализировали эксперты

Украинский политолог Алексей Калиниченко поделился своими ощущения этого праздника: «Так что же отмечают 24 августа на украинских территориях? Независимость государства определяется не очередным рекордно-огроменным размером государственного флага, не количеством исполнителей гимна в вышиванках…

Настоящая независимость державы определяется количеством самолетов, кораблей, локомотивов и автомобилей собственного производства, размером международного транзита через территорию страны, школами и ВУЗами воспитывающими и обучающими граждан державы своей, заводами и фабриками на которых трудятся эти граждане, которые за рубеж выезжают исключительно на прогулки и отдых… на заработанные честным трудом, а не "намученые" или в конвертах полученные…

Вопрос — так что празднуют украинцы 24 августа?

На мой скромный взгляд, на Украине в этот день с помпой отмечают обмен того что перечислено выше на то, что имеем сейчас:

— Государство — без суверенитета

— Территории — получены либо подарены Российской империей и Союзом ССР

— Гимн — польский

— Флаг — австрийский

— История — американцами выдуманная

— Власть — неприкрытые коллаборационисты Запада

Из собственного только гидность с русофобией, да зависть и ненависть».



Политолог Виталий Портников не согласен с коллегой и считает, что Украина прошла большой путь к своей независимости. Главное достижение — отдаление от России: «Нам есть что праздновать. Мы продержались уже 30 лет в бесконечном цивилизационном конфликте с Россией и с нашими собственными соотечественниками, которые не хотят ни конфликтов, ни изменений. Если продержимся еще — доживем до переосмысления Россией самой себя и перестанем быть частью "русского мира" в российской голове. Если продержимся еще — переживем советские и первые постсоветские поколения и станем страной, для жителей которой Украина — это не география, а целый мир, настоящая цивилизация. Если продержимся еще — мы победим. Нам бы только продержаться».



Политолог Алексей Якубин написал о возможностях для каждого украинца, которые должна давать независимая страна: «С Днём Независимости!/З Днем Незалежності! Каждому из нас я желаю чтобы Независимость давала больше возможностей тут и сейчас. Не через 100 или 1000 лет. Вот этим и измеряйте. И лакмус успешной Независимости — это не то, как живут самые преуспевшие, а каково положение в стране самых незащищённых. А таких у нас большая часть населения. Выиграли ли они от Независимости. Вот это мерило».



Общественный деятель Максим Гольдарб подвел некий итог — достижений и потерь страны за последние 30 лет:

«Если:

— минус 15 млн человек;

— минус 7% территории;

— минус 3/4 промышленности;

— минус 2/3 сбережений народа;

— минус залежи полезных ископаемых (у иностранцев и олигархов) и минус карпатские леса;

— минус собственные золотовалютные резервы (они сейчас практически все заемные);

— минус весь научно-технический потенциал;

— минус половина работоспособного населения, уехавшая на заработки;

— минус доступная система здравоохранения;

— минус полноценная платёжеспособная гривна;

— минус украинская земля, ранее принадлежавшая народу, а сегодня выставленная на продажу;

— минус какой бы то ни было авторитет на международной арене;

— минус желание молодёжи здесь рожать детвору;

— минус в половину рождаемость;

— плюс желание половины молодёжи уехать из страны навсегда;

— плюс рост в два раза смертности;

— плюс рост госдолга в 10 раз;

— плюс рост тарифов в 15 раз;

— плюс рост цен на продукты в среднем в 15 раз;

— плюс каждый второй работающий — бедняк;

— плюс 80% пожилых людей — нищие;

— плюс рост численности госаппарата в 3 раза;

— плюс полное внешнее управление крупнейшими госпредприятиями, национальной банковской системой, системой правосудия, прокуратурой, спецслужбами, МИДом;

— плюс засилье грантоедов и агентуры влияния;

— плюс нацификация и рост преступности;

— плюс невозможность абсолютного большинства защитить свои права в судебном порядке вследствие намеренного увеличения в три раза судебных пошлин;

— плюс уничтожение свободы слова путём незаконного закрытия тв каналов, сайтов, газет, преследования лидеров мнения; —

так вот, если это «независимость», то у всех нас проблемы с восприятием реальности».



Известный украинский адвокат Максим Могильницкий ратует за то, чтобы страна создавала больше смыслов, а не пустых символов, стремилась к стабильности и истинной независимости: «Нам ведь искренне хочется гордиться. В этот день — особенно. Гордиться нашим добродушным, щедрым и гостеприимным народом, красотой природы и богатством недр, экономическим ростом и научными достижениями, мудростью государства и защищенностью гражданина.

Всем и каждому хотелось бы рассказывать о достижениях наших спортсменов, шедеврах, созданных деятелями культуры, о качестве образования, доступности медицины и надежности полиции. Хотелось бы.

Сунуть в мешок, а после вынести на помойку все то, что разъединяет и унижает. Чтобы не было впредь насильственной украинизации и вездесущего «колорита» по разнарядке, фрейдизма гигантских флагштоков и комичных «вышиваночных» марафонов, трезубцев из тортов и гопака в небе.

Символы — штука полезная, но вовсе не первоочередная. Символы, как бы странно это ни звучало, должны хоть что-то символизировать. И что же символизирует гигантский флагшток за многие миллионы, склонившийся над обнищавшей страной?

Нам искренне хотелось бы, но гордиться без причины способен лишь дурак. За символами должны стоять независимость, стабильность и могущество государства. В противном же случае это не более, чем яркие картинки».



Журналист Дмитрий Василец убежден, что страна, наоборот, утратила свой суверенитет: «Результаты 30-ти лет нашей "независимости", прямо говорят о нашей исключительной зависимости и приватизации нашего суверенитета.

Празднование "30-ти лет независимости", является ничем иным, как "убаюкиванием в наркотическом угаре" украинского народа, с целью продолжения ограбления нашей страны.

В реальности, мы сможем начать праздновать день независимости Украины только тогда, когда вернем обратно украинский суверенитет, мир на нашу землю и право развивать свою экономику.

А пока, выходной день и напоминание всем нам о личном выборе каждого, между удобным рабством и опасной свободой…»

