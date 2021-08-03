В Киеве нашли мертвым главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова

В Нацполиции Украины опровергли информацию о том, что Шишов жаловался на слежку © politring

Блогер Мирослава Бердник не верит в причастность белорусских властей к убийству Шишова и написала почему: «Юрий Ткачёв пишет о том, что глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным.

Змагары и сочувствующие не имеют даже тени сомнений, что его убили агенты Лукашенко. Оппоненты также свято уверены в том, что его, напротив, убили западные спецслужбы, которым нужна жертва для дальнейшего шатания ситуации.

Вариант того, что Шишов повесился сам, кажется, в расчёт даже не принимается.

В убийство "псами режима" (при всём моём негативном отношении к Лукашенко) лично мне не верится. Замаскировать убийство под самоубийство так, чтобы это не спалил внимательный судмедэксперт почти невозможно. Особенно повешение. И спецслужбы это знают лучше нас с вами.

А в том, что экспертизу тела белорусского оппозиционера в Украине будут проводить предельно тщательно, можно не сомневаться. Если бы Лукашенко решил убить Шишова, то проще (с точки зрения организации) и куда менее палевно вместо имитации самоубийства сделать так, что он бы просто исчез. Ну или хотя бы попытаться это сделать. Вместо того, чтобы выставлять тело на всеобщее обозрение в максимально удобном для экспертизы виде. Гонгадзе, Хашогги… да масса примеров.

А ведь может быть и наоборот: самоубийство, которое попытаются выдать за убийство. Или убийство, которое замаскировали под самоубийство, чтобы образцово показательно обнаружить маскировку.

Короче, в Украине не только жить, но и умирать — трэш».





Медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий назвал Украину не самым безопасным местом для белорусских оппозиционеров: «Ранее пропавший глава "Белорусского дома" Шишов найден повешенным в киевском парке. «Украина — вполне безопасное место, велком».

Прям к приезду мужа Тимановской, который выбрал «безопасное место».

Пост Шария прокомментировал журналист Юрий Лукашин, который нашел аналогии с украинскими событиями семилетней давности: «На самом деле очередная сакральная жертва известно кого (как и у нас тут 8 лет назад) — какими же демонами надо быть, чтобы такое из раза с раз повторять, сводя с ума целые народы. Белорусскую повестку снова решили, видимо, оживить — сначала печенька в Белом доме. И вот вам, здрастье, опять все как под копирку».

У Шишова были следы насильственной смерти, заявил его соратник © t.me/Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) Игорь Гужва написал о связях Шишова с украинскими праворадикалами: «Показательные метаморфозы происходят с сообщениями прокуратуры Киева о гибели главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова.

А первоначальной версии было указано, что дело расследуется по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

А затем упоминание про самоубийство исчезло.

При этом источник в полиции рассказал «Стране», что пока все указывает на самоубийство. Но соратники Виталия Шишова уже однозначно заявляют, что это «спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса».

Видимо, именно эту версию и будут активно продвигать.

Тем более, что через неделю годовщина начала акций протеста в Белоруссии.

К слову, примечательный момент. Организация «Белорусский дом в Украине» в оппозиционных кругах Белоруссии связывают с Сергеем Коротких (он же «Боцман») из «Азова» и Нацкорпуса».



Его коллега — журналист Евгений Спирин — тоже обратил внимание на связи Шишова с «Азовом»: «В Киеве нашли повешенным главу «Белорусского Дома в Украине» Виталия Шишова. Все становится еще интереснее, если посмотреть, кто заместитель Шишова и кто имел право подписи от имени «Белорусского Дома в Украине». А им был Родион Батулин. Вот на фото (в зеленом) Батулин во время «нападения на Порошенко» 25 июля 2019 года. Тогда несколько ветеранов попрыгали на капоте тачки Петра. На Батулине футболка «Реконкиста». Это клуб Боцмана. Кто такой Боцман, думаю, пояснять не нужно. Так что Батулин тесно связан с Боцманом. А Шишов очень любил защищать Батулина».



Главред информагентства «УНИАН» Михаил Ганницкий написал о том, что украинские спецслужбы фактически расписались в своей неспособности обеспечивать безопасность своей страны: «Убийство Шишова — это приговор системе. мы платим налоги, в сущности, бессмысленно. Спецслужбы не работают, играя в политические игры вместо выполнения своих прямых обязанностей, государство никого не защищает, кроме крошечной касты высших должностных лиц.

В Украине нельзя рассчитывать на убежище, так как выстроенная у нас госмашина не способна адекватно работать, а специалисты по защите и безопасности способны лишь калечить подростков возле ночных клубов»



Журналист Олеся Медведева убеждена, что это убийство будет использовано для нового витка раскачивания ситуации в Белоруссии: «Смерть белорусского оппозиционного активиста Шишова…

Когда человек был и больше его нет — это всегда страшно. Я категорически против глумления над смертью (чем обычно занимаются морально нечистоплотные бабченки, муждабаевы и прочие.)

Не разобравшись, по факту, виновные уже назначены. Тихановская оппозиция уже выдала заявления, говорящие головы ОП уже настрочили про «кровавый режим диктатора.

Виталий не был таким уж ярким, и на весь мир известным, оппозиционером. До смерти его мало кто зал как в Украине, так и в Беларуси. В соц сетях он не выражал свою полит позицию. И тут целая «спланированная операция чекистов»?

С какой целью? Какой мотив? Почему он?

Неужели не понимали политических последствий? Сомнительно.

Версию самоубийства полиция не исключает (по словам источников), хотя основная версия уже озвучена говорящими головами и без расследования. Школа расследования Антона Геращенко «Минутка»

На внешнеполитическом уровне, конечно же, это будет использовано в политических и информационных целях.

В Украине (и на Западе) также мало кто будет рассматривать версию, что это могла быть подстава на кануне годовщины акций протестов в Беларуси, чтоб привлечь к ним внимание и начать новый виток информ кампании с надеждой на новые акции протеста. Слишком кучно пошло. Сначала скандал с Тимановской на Олимпиаде в Токио, а теперь это.

Человеческая жизнь — наивысшая ценность. Очень жаль, что люди становятся инструментом в чьей-то грязной геополитической игре».