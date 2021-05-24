То есть когда Киев придумал посадку самолета с «вагнеровцами» — это не «шокирующий акт», когда крадут гражданина Украины с территории Молдовы — это не «шокирует», когда в 2016-м вернули в Киев под угрозой истребителей самолет — шока нет, а тут все прям шокированы и потрясены. Лицемеры.    