В воскресенье, 23 мая, в Белоруссии был задержан один из координаторов акций протеста Роман Протасевич. Авиалайнер с ним совершил вынужденную посадку в Минске. Ряд украинских политиков призвал ввести санкции против властей Белоруссии. Почему подобные заявления от украинских властей выглядят лицемерием, объяснил блогер Анатолий Шарий

То есть когда Киев придумал посадку самолета с «вагнеровцами» — это не «шокирующий акт», когда крадут гражданина Украины с территории Молдовы — это не «шокирует», когда в 2016-м вернули в Киев под угрозой истребителей самолет — шока нет, а тут все прям шокированы и потрясены. Лицемеры.