На Украине не утихают языковые баталии. В Киеве продолжают «кошмарить» преподавателя педагогического университета Евгению Бильченко за ее высказывания о насильственной украинизации страны

Тем временем в Днепропетровской области бунт подняли родители одной из школ, где учительница рассказывает второклассникам, что говорить на «языке врага» (русском) — предательство своей родины. В соцсетях развернулись не менее жаркие споры по этому поводу.

Журналист Волков: Запорожье в борьбе за русский язык © скриншот видео Украина.ру Алексей Голобуцкий считает, что поднятие проблемы языка — контрнаступление на государственность:

«Пока власть занята разборками с подсанкционным Дубинский и развалом монобольшинства, на местах постепенно поднимается контрнаступление на государственный язык.

То, что началось с возмущения русскоязычных родителей из городка около города Днепр, постепенно приобретает новые и все более опасные черты. Вы знали, что часть возмущенных русскоязычных родителей ("Мой ребенок после школы потребовала от меня говорить с ней на украинском! Так нельзя!») — жители военного городка с кодовым названием "Авиаторское", официально просто №49032?

Российские пропагандисты по этому поводу визжат больше: учительница написала, что она в курсе, что это семьи военных, и ей не лень подойти и к руководству, и в военкомат. Просто чтобы выяснить: а командование в курсе, что в их частях служат коллаборационисты в погонах? Руководство школы вообще воздержалось: заняло позицию "полной толерантности в отношении всех", и в отношении родителей-антигосударственников, и учительницы, которая тщательно соблюдает закон и формирует фундамент национальной безопасности в следующих поколениях. Руководство военного городка молчит. Российские пропагандисты рвут тельняшку на андреевский флаг.

СБУ молчит. Министерство молчит. Шмыгаль и Зеленский молчат, Ермак тем более — им не до того. — А тем временем Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабинета Министров Украины о введении нового украинского правописания. Буквально через неделю после судебного решения по иску Портнова по изменению учебников истории в части описания Майдана».

Киевский журналист Вячеслав Чечило считает языковые споры плохим предвестников для страны:

«Мне во втором классе рассказывали про дедушку Ленина, мир и дружбу между народами. Тоталитаризм и все такое. Но теперь у нас свободная страна и детям рассказывают о том, что их родной язык — это язык врага. Жителям Винницы и Киева может такое и нравится — ну, или, им просто некуда бежать. Они как бы примерно понимают, что их уже даже в России не ждут — «оккупанта нужно сильно попросить». Они сейчас всеми силами стараются стать своими в «новой» стране.

Однако в Украине достаточно регионов, которым есть куда бежать. Что в головах их жителей примерно можно понять по росту рейтинга ОПЗЖ. В 2019 году случилось маленькое чудо и страну объединил аполитичный комедийный артист на почве ненависти к Петру Алексеевичу. Но если мы будем так продолжать дальше, то чудес больше не будет. И все это плохо закончится».

Кричите, пишите доносы: на Украине «патриоты» готовятся ловить русскоязычных © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк Екатерина Жарких написала о многочисленных примерах травли русскоговорящих украинцев:

«Ой, а где вы тут фашистов в Украине увидели? Ха-ха! Это всё байки для зомби из РФ»

У меня эти фразы вызывают нервную улыбку. Нет, конечно у нас нет фашизма.

Давайте по пунктам покажем, как у нас его нет. Факельные шествия с зигами и призывами убивать «ворогів», то есть несогласных с их позиций — ведь нет? Ой, есть.

Физических нападений на этих «ворогів» и даже убийств нет? Есть.

Как нападение на журналиста Руслана Коцаба под судом (это из последнего, больше можно найти в интернете:

Или травля профессора культурологии Евгении Бильченко, которую помимо угроз, пытаются выгнать с места работы в университете(

Или преследование молодой девочки-блогера Таи, обещания избить и убить её и ее родителей, разрыв контрактов с ней со стороны рекламодателей

И все это под давлением «активистов».

Угрозы поступают всем, кто не согласен и выражает свою позицию. Находят и заставляют извиняться на камеру за личной мнение, которое они, свора самозванцев, поставили вне закона. Как какая-то чёртова полиция нравов, которой никто не давал ордера преследовать людей от имени Украины!

Уродуются заведения, нападают даже на ветеринарные клиники за посты в соцсетях или попытки защитить право людей использовать русский язык. Потом преследуются члены семьи несогласных, пытаются запугать все окружения человека, как стая гиен.

Все эти методы, честно говоря, вообще не славянские. Откуда это у нас в обществе?

Куча групп, Telegram-каналов, где бросают клич ФАС на определенных людей, чтобы запугать. Часть на зарплате, профессиональные активисты, а многим просто в кайф «легально» потравить кого-то, превознестись над кем-то за дёшево, при этом ничего не делая в своей жизни значимого.

Но заметьте, на большой бизнес не суются, потому что там олигархи со своей силой и влиянием, атакуют именно малый бизнес. Так большой бизнес поглощает малый. И не факт, что деньги башляет именно олигарх, который хочет занять место того самого малого бизнеса.

Существование Миротворца с адресами «неправильных украинцев» все эти годы говорит, что мы живем не в правовом государстве, а в стране, где лояльны к фашистам и фашистским методам. А добивает этот тезис недавний разгон антифашисткого митинга в Киеве

Идёт истребление собственного народа. Все эти «чемодан-вокзал» или «мы найдём тебя» — это ли не уничтожение своих же?

Украинский телеканал накажут за защиту русскоязычных © скриншот с видео NewsOne

Очень часто под моими постами гневно писали люди, не читая его содержание. Просто кричалки, оскорбления, навешивали ярлыки и все. А когда говоришь «где об этом сказано?» — следует новая порция проклятий.

Все люди, включая меня, которые столкнулись с травлей и угрозами и при этом не отступают от своего видения Украины, какой она должна быть, страной правовой и адекватной, которые не боятся — все вы внушаете надежду на будущее. На процветающую Украину.

Наш вариант — держаться друг за друга, сплотиться и отстаивать свои права и свободы.

Я хочу жить в процветающем государстве, где работает закон и право. Где нет войны. Где не злоба объединяет нацию. Где хочется проживать старость, а не выживать. Где иметь другое мнение — это не легальный повод преследовать и убивать. Мы же не дикое племя.

И это возможно, если мы вместе дадим отпор маленькой кучке недолюбленных людей. Каждый на своём месте.

Для особо «высоко образованных», которые будут свистеть песенку «девочка, да ты сначала узнай смысл терминов фашизм и нацизм, прежде чем болтать, и ко-ко-ко!»

Вот определение оксфордского словаря:

ФАШИЗМ- это форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.

Все совпадает с нашей ситуацией. Только война у нас уже идёт. Как на неподконтрольных территориях, так и контролируемых Украиной. В основном с самими собой. Ненависть и притеснения на религиозной, языковой, национальной почве. Это стыдно.

И это разрушение фашизмом не только на культурном уровне в стране, но и на уровне грабительских тарифов, развала медицины, безработицы и необоснованного подорожания всего и вся, вплоть до проезда в транспорте до 20 грн.

Пока нашу нацию уничтожают экономически, социально и просто физически, прикормленные нацики будут отвлекать вас «боротьбою за мову та свідомість». А если вы осмелитесь проснуться и противостоят, ждите облавы.

Но ничего не бойтесь. Потому что вы уже победили. Потому что отважились быть свободным. И в этом мы вместе».

Редактор интернет-издания «Лига» Дмитрий Фионик написал, что Евгения Бильченко была «наша», «с Майдана», и что националисты ее потеряли. И это главный вопрос — почему:

«Случайно наткнулся на скандал с Бильченко. Если кто не в курсе, это сумасшедшая преподша из Драгоманова, которая считает закон о языке фашистским, а Украину "американской колонией". Ватница? Сложнее. Левая анархистка типа. Философиня. Зашел на ее страничку в ФБ и прозрел. Она не философ, тут другое.

Во-первых, это человек с очень серьезными ментальными проблемами. Типичная ее фраза: "…Мне перебили на корню экзистенцию. С ней закончилось тело". Во-вторых, она поэт. И, кажется, настоящий. Ее несет и заносит и берегов она не видит. При ее душевном складе это понятно.

И вообще проблема не в ней. А в тех, кто ее потерял. А потеряли ее мы — она была с нами на Майдане. Сейчас много разобщенности и черти с медведчуковских каналов ее к себе заманили. Вряд ли дали плюшек. Юродивым (в плохом и хорошем смысле) плюшек не достается. Думаю, ее мировоззрение еще не раз видоизменится. У нее доктор хороший, о нем у нее стихи есть:

Ветки с цветами горькими

Сломаны.

Доктор Тарас Григорьевич,

Плохо мне!

А вот есть ли у нас доктор — еще вопрос»

Политический эксперт Андрей Окара поделился своими наблюдениями о языковой борьбе на Украине:

«Я не хотел и не хочу сейчас писать о том, что думаю по поводу правовых норм, регламентирующих статус государственного языка в Украине, вступивших в действие 16 января.

Скажу лишь, что

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

2. Замечу, что в российском законодательстве существует норма, аналогичная ст. 30 украинского закона, которая предполагает употребление русского языка в "организациях всех форм собственности" (но без разработанной системы наказаний за нарушение).

3. Политика по развитию украинского языка, как представляется, должна была бы стимулировать повышение культуры речи и появление на этом языке всевозможных шедевров. И вот результат: не дожил до 70-летнего (!!!) юбилея, заявил о смерти журнал "Дивослово", который при советской власти назывался "Українська мова та література в школі". (И именно этот момент является главным в моей заметке!)»

А Бывший народный депутат Александр Доний заключил, что главное — не съесть друг друга:

«Друзья, в борьбе между "проектом" и "проэктом" главное не становитесь подобными сторонникам разбивать яйца с острого или тупого конца у Свифта. В борьбе за язык не пораньте друг друга!»

