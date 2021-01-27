Во вторник, 26 января, состоялся первый телефонный разговор двух президентов - Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку. При этом для украинских политиков стало неприятным открытием, что дела их страны снова обсуждаются без них

Что о переговорах Путин-Байден писали в украинском сегменте соцсетей — в обзоре издания Украина.ру.

Эксперт Оксана Чепижко прокомментировала первый контакт лидеров США и России:

«Новоиспеченный Президент США Байден созвонился с Путиным. Основной целью звонка было продление договора по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). На этом настаивал Пентагон, так как он ещё не готов противостоять российскому «гиперзвуку» (не путать с «гиперлупом», обещанным Омеляном), и в случае военного обострения может выясниться, что весь астрономический бюджет Минобороны США в сумме 750 млрд $ не стоит и ломаного гроша.

Помимо этого, лидеры стран, конечно, коснулись и темы Украины. Как в «старые добрые времена» Суркова-Нуланд: опять поговорили о нас без нас.

Хотя в Офисе Президента всё увидели по-другому. Советник Главы ОП Михаил Подоляк считает, что США «возвращаются в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила». Более того, он считает, что Россия сможет восстановить отношения с Америкой, только, в случае прекращения агрессивной политики.

Это, конечно, всё так. И со стороны может показаться, что теперь между США и РФ начнутся холодные отношения. Только, почему-то Байден, в первую очередь, позвонил Путину, а Зеленский, до сих пор, ждет звонка…

Кто для кого важнее, думаю, объяснять не стоит!»

Блогер Олег Пономарь сделал диаметрально другие выводы и расставил свои акценты:

«Четыре новости.

1. Телефонный разговор Байдена с Путиным.

Байден 2.0: как изменятся отношения США и России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Итак, темы, который Байден поднял во время разговора:

Отравление Навального.

Поддержка США Украины.

Новый договор СНВ (продление которого поддерживает НАТО).

Взлом русскими The Solar Winds.

Российские награды за убийство солдат США в Афганистане.

Вмешательство РФ в выборы в США 2020 года.

Обращение с мирными демонстрантами в России.

2. Байден второй раз поговорил с Генсеком НАТО и заверил союзников, что США вернулись! США привержены всем обязательствам.

3. Сенат утвердил Тони Блинкена на Госсекретаря — хорошая новость.

4. Сенаторы США официально приведены к присяге в качестве присяжных заседателей по делу об импичменте бывшего президента Трампа. Судебный процесс начнется 8 февраля».

Политолог Олеся Яхно обратила внимание на то, что содержание разговора неизвестно:

«Байден и Путин впервые поговорили по телефону. Сразу можно отметить разность относительно информирования предмета разговора.

В Белом доме сообщили, что президенты говорили о продлении договора СНВ, ситуации с арестом Навального и поддержке суверенитета Украины.

На сайте Кремля пишут только об СНВ-договоре и ничего про Навального и Украину».

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что приоритеты в контактах мировых лидеров имеют большое значение и несут много сигналов:

«Сегодня состоялся телефонный разговор Президента США Джозефа Байдена и российского руководителя. Конечно, до этого было больше десятка разговоров с соседями и партнерами США. Понятно, что дедлайны по продлению СНВ-3 заканчиваются… Понятно, что россияне бросили все силы на организацию этого звонка, который произошел по их инициативе…

Понятно, что некоторые, даже из украинских опытных дипломатов и экспертов, скажут, что это не так важно, кто первым переговорил с президентом США. Но я так не думаю. После прошедших выборов и инаугурации Президент Украины поздравил избранного президента США в первые дни. Мы не пустили впереди россиян даже с первым официальным визитом — Украина была первой. И если мне кто-то скажет, что это сейчас сделать было труднее, чем тогда, тот не знает, какие огромные усилия были направлены в те времена против нас.

Украина должна быть первой! И так будет! Если не сейчас — то в ближайшем будущем!»

Общественный деятель Александр Скубченко тоже отметил, что украинская повестка остается второстепенной:

«Путин и Байден поговорили по телефону. В том числе обсудили и Украину. Похоже, Зеленского уже настолько ни во что не ставят, что судьбу Украины будут решать без Украины и вне Украины».

Политолог Руслан Бизяев прошелся по основным темам переговоров:

«В рамках операции "Анаконда " v.2.0 Президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

В первую очередь речь шла о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Судя по всему средств перехвата "Авангарда" и прочих "кинжалов" по факту у США/НАТО нет, и новый виток противостояния им сейчас не нужен.

Ну а что касается Украины, то ждём возвращения Виктории Нуланд и её концепции буквального выполнения Минска-2 в обмен на финансовую помощь США/МВФ/ВБ и пр».