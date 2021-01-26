Украинские соцсети продолжают обсуждать радикальную смену имиджа Юлии Тимошенко. Ее появление на согласовательном совете Верховной Рады вызвало фурор - новая прическа, новое лицо - не оставили равнодушными никого

Политолог Янина Соколовская назвала преображение Юлии Владимировны — главной интригой украинской политики: «Тут пишут — Максакова бежала из Украины. Уж не знаю, зачем бежать. У нас всех выпускают и, к сожалению, без разбора всех впускают. Потому про побег — неправда. Она осталась с нами. Просто теперь ее зовут Юля. И это, судя по бурным обсуждениям "побега" одной и апгрейда другой, — главная интрига украинской политики. Других интриг ведь нет?»

Журналист Наталья Влащенко поддержала Тимошенко и ее личное право на эксперименты с внешностью: «Читала целый день комменты про внешность Юли. Не перестану удивляться тупости некоторых « допысувачів». Особенно мужчин. Объяснить эти нездоровые терки по поводу « пластики» могу одним: их собственные женщины и двадцать лет назад выглядели хуже. Иначе по Фрейду ну ничем невозможно пояснить это внеполовое кудахтанье».

Телеведущая Татьяна Мокриди и вовсе назвала насмешки и мемы такого рода сексизмом: «О сексизме, ЮВТ и идиотов. Когда то я была на сеансе у модного косметолога. И пока я лежала под альгинатной маской (глаза залеплены, говорить не можешь), я от нее узнала о том, какие интимные стрижки у жен политиков, у кого и где пикантные тату, кто из известных мужчин делает инъекции. Это было какое-то психологическое насилие. Я едва дождалась сеанса и молча вышла. Больше я никогда в нее не была. А вспомнила я это, когда увидела сюжет в ТСН, как хирурги-пластики по фото ЮВТ делали выводы сколько и каких операций она сделала. Первое. Про эстетов — врачей. С точки зрения PR они подписали себе профессиональный приговор, потому что настоящие врачи не трендят о таком на всю страну. И даже если у такого «таланта» сделаешь укольчик ботокса, то об этом будет знать каждая курица от Карпат до донецких терриконов. Второе. О политиках и политэкспретов. Так бы вы обсуждали программы политических партий, как лицо ЮВТ. Особенно удивляют мужчины. Простите, хуже базарных баб. Что это за проявление сексизма? Кому-то из вас следовало бы волосы помыть… Кстати, в своей жизни я столкнулась с тем, что больше всего сплетников среди мужчин. Или это просто недостаток украинской политики? Времени у вас много, пока ваши коллеги из округов не вылезают. Вы же взяли их под квоту 30% (женщин во фракции), чтобы они пахали и вас? Это у нас такая гендерное равенство? Они работают, а вы каждую морщинку и каждый лишний килограмм обсуждаете? Третье. О ЮВТ. Она в свои годы умудряется из каждого своего появления сделать информационный повод. Это только ее дело, как выглядеть и что делать. Она не нуждается в ваших советах и разговорах. У каждой женщины есть самый откровенный молчаливый собеседник — зеркало».

Коллегу поддержала журналист Татьяна Даниленко: «Люди должны давно оставить в покое друг другу по поводу внешности и личной жизни. Я — не сторонница политических практик ЮВТ, но справедливо признать, что она в своем возрасте держит себя в форме гораздо лучше, чем большинство политиков-мужчин. Тем более — мужчин, которые перемывают ей сегодня кости в фейсбуке)».

Блогер Евгений Хурсин не удержался и поделился свежеиспеченным мемом:

«Извините».

Медиаэксперт Елена Скидан подвела итоги окончания локдауна и старта нового политического сезона: «Ну, что бы вы сто лет живы были. Значит, нам носки новые нельзя, а сами планово поднадулись)))»

Публицист Юрий Чевордов написал о повестке дня украинской политики: «Про повестку дня и ее формирование.

Все такие:

— Что будем обсуждать? Конец локдауна?

День Рождения Владимира Зеленского?

Юлия Тимошенко такая:

— А ну стоять. Вы будете обсуждать вновь и вновь мою внешность…)»

Политолог Алексей Голобуцкий выделил главное — умение Тимошенко оставаться на гребне украинской политики вот уже 20 лет: «Можно Тимошенко любить или ненавидеть, но умение удивлять и привлекать внимание к себе уже более 20 лет заслуживает как минимум уважения».

Политолог Павел Нусс перешел от внешности Тимошенко к ее политической деятельности: «Итак, моя любофф Юлия Владимировна не дает о себе подзабыть, и в очередной раз разбрасывается поводом хорошенько ее «мокнуть».

Кроме смены стиля (это единственное, чем она сегодня может брать своего недалекого избирателя за бороду) Тимошенко снова и снова включает красную кнопку популизма и в наглой форме пытается «играть» на тарифной и газовой теме. Напомню, что именно ее партия поддержала бюджет на 2021 год, в котором все эти «геноциды» и были заложены изначально.

Вынужден в который раз призвать не верить ее словам, не верить ее требованиям, потому как главная ее цель состоит не в улучшении благосостояния украинцев.

Забыли, наверное, что преступность кабального газового контракта, подписанного в 2009 году Тимошенко с Путиным при посредничестве Медведчука, доказана в Стокгольмском арбитраже?»