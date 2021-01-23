В пятницу, 22 января, на Украине отмечаелся День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики и образовано единое государство. О том, сохраняет ли свою соборность народ Украины сегодня, написали эксперты и политики в соцсетях

Политолог Руслан Бортник написал о символизме праздника, его значении и истинных смыслах: «22 января — День Соборности ("и свободы" — до 2014 года или "единения" — в будущем), одна из тех дат, которые вместе с Пасхой, Рождеством, Новый годом, 8 марта, Днем Победы и Днем Независимости могут творить общий для большинства украинский символично календарный пантеон. По крайней мере об этом говорит социология. Но события января 1919-го еще раз нам напоминают, какая огромная разница между символическим объединением и реальной соборностью. Судьба этого Акта Соборности между УНР и ЗУНР, который (уже через 11 месяцев — 20.12.1919) был отменен со стороны ЗУНР, так же как и судьба участников тех событий, должны быть настольным примером для современных украинских политиков, которые в угоду политичной конъюнктуре, внешним игрокам или своим фантазиям создают линии раскола в украинском обществе. Ведь после "Соборности" Украинская Галицкая Армия и Западно-Украинская Народная Республика прошли союз с белогвардейцами и большевиками, их руководители (кто уцелел) умерли на чужбине (США, Германия); Винниченко также похоронен в Париже, там же убиты Петлюра, Грушевский покаялся перед советской властью, стал академиком АН УССР и умер в России… Все участники событий 22 января 1919-го умерли на чужбине… P.S. Соборование имеет в нашем языке и другое значение — это попытка исцелить тяжелобольного молитвой — объединить его тело и душу. Именно такое единение сегодня нужно Украине — реальное, а не мнимое — на базе Конституции, безусловного уважения прав человека и участия всех украинцев в выработке государственных решений. Тогда перед нами не будет проблем, а только возможности!»

https://www.facebook.com/ruslan.bortnik.3/posts/10160634118154689

Мэр Днепра Борис Филатов процитировал сам себя: «Интересно, как часто те, кто сегодня завалил информпространство пустыми поздравлениями и пафосными фоточками, задумываются о сути термина "соборность"? Когда "общее и индивидуальное — едины"»?

…

«"Большие начальники, грызущие друг другу глотки за власть и рейтинги.

Простые сограждане, плюющиеся ядом в фейсбуках.

Интеллектуалы, питающиеся безверием и питающие ненавистью.

Работяги, любящие свою страну, но мечтающие, чтобы все богатеи наконец передохли.

У каждого из них своя соборность…

…

Подумайте об этом.

Сегодня хороший день, чтобы задать хотя бы самому себе сложные вопросы…"

…

Написано ровно два года назад.

И сегодня я задаю сам себе и вам те же самые вопросы…»

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3667753836639820&id=100002157183088

Политический эксперт Олеся Яхно считает, что единства ни в обществе, ни среди политиков до сих пор нет: «О Соборности. До 2014 года Соборность воспринималась преимущественно в контексте различий Запада и Востока страны. После 2014 года, на мой взгляд, вся эта повестка региональных различий, языка и т. д. — из прошлого (если не полностью, то частично).

От войны потеряли все — и простые граждане, и олигархи. И украиноязычные, и русскоязычные. И тем не менее единства общества, политиков, олигархов вокруг идеи развития Украины — нет. Без этого любая инициатива/реформа воспринимаемся через призму интересов отдельных групп. Слабость (а значит, и уязвимость) государства не от региональных различий, а от слабости институций».

https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/3467146910050369

Депутат Одесского облсовета Виктор Баранский высказал мнение, что соборность должна базироваться на равноправии и терпимости: «Что такое соборность? Единение? Годовщина подписания акта "Злуки"? Или форма манипуляции обществом? В стране, где народ делится на два противоборствующих лагеря, а власть своими законами только подогревает эту вражду, где люди поделены на своих и чужих, где ущемляются права и свободы многих граждан, слово "СОБОРНОСТЬ" приобретает формальный смысл, а лицемерный патриотизм и мнимое единство приводят к вражде внутри украинского народа. Только на взаимопонимании, уважении, равноправии и терпимости: к другому языку, вере, взглядам — базируется СОБОРНОСТЬ. Пока этого нет, соборность Украины — миф и самообман».

https://www.facebook.com/baranskyiviktor/posts/1351155561923440

Журналист Макс Назаров считает, что в украинском обществе доминирует враждебность друг к другу: «Соборность — духовное и мирское единение людей, общение в любви и братстве. О какой на х*р соборности Украины нам рассказывают, когда одна половина люто ненавидит другую? Лучшее тому подтверждение — всего три слова: чемодан, вокзал… и на выбор».

https://www.facebook.com/maks.nazaroff/posts/3716683451732919

Юрист Елена Лукаш тоже написала о гармонии и единстве: «Соборность — это гармония совместного и уважительного человеческого общежития.

Это когда разность — ценность. Это когда за разность не сажают, не проклинают и не убивают. Это не принуждение и навязывание, не создание лживого единодушия и единомыслия, не штрафы за родной язык, не дети трех языковых сортов, не социальный дарвинизм под видом реформ.

Соборность — это сила, величие и единство во множестве и разнообразии.

Соборность — это духовная ОБЩНОСТЬ народа.

Это принцип СОВМЕСТНОГО обсуждения и РЕШЕНИЯ важнейших общенациональных вопросов. Какая сила может быть у колонии? Кто сейчас принимает решения по самым важным государственным вопросам?

В чем наша общность? В статусе зе-заложников?

Единственное в чем действительно солидарен, един и "соборен" весь народ — в нищете, разочаровании, всепоглощающем недоверии и презрении к власти.

Но это и взаимно: народу не нужна эта пародия на власть — власти не нужен этот народ…

Не "злука", а "разлука" сейчас на уме у украинцев.

Ну, за "соборность". Не чокаясь».

https://www.facebook.com/Lukash.ua/posts/1359296877769924

На официальной странице Службы безопасности Украины появилось своеобразное поздравление украинцев с Днем Соборности: «Украина — единая! От Чернигова до Севастополя, от Луганска до Ужгорода. А всех, кто с этим не согласен, ждет статья 110 Криминального кодексу Украины».

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2921832694713383

Бывший премьер Украины Николай Азаров провел исторический ликбез: «Сегодня так называемый День Соборности Украины, день подписания Соглашения об объединении частей Центральной Украины с Галичиной и Буковиной (Акт Злуки).

В действительности же это соглашение не действовало ни одного дня в силу ликвидации тех образований, которые его подписали. Конечно, в символическом плане этот документ имел значение, да и присоединённая территория — не маленькая.

Но к историческим событиям нужно относиться объективно. И признать, что реальную соборность Украина обрела в 1939 г. после присоединения Западной Украины. Жаль, что молодежь, да и многие украинцы, не знают этих фактов, потому что сейчас советский период Украины мажется чёрной краской, а бандеровский возвеличивается и героизируется.

А я напомню: до вхождения западных земель в состав СССР там не было ни промышленности, ни социальной инфраструктуры. И посмотрите на то, что было создано на Западной Украине за несколько десятилетий независимости».

https://www.facebook.com/nikolayjanovich/posts/203278528202450



Общественный деятель Ирина Паламар убеждена, что власть усиливает раскол в украинском обществе: «Сегодня День Соборности Украины. Это то, чего очень не хватает современной Украине.

Соборность — это сила в единстве. И эта сила проявляется в уважении политических, культурных, религиозных взглядов. Наше преимущество — это то, насколько мы разные, поликультурные. И умение налаживать коммуникации, верить в общее будущее, стремиться сделать нашу страну лучшей путем совместных усилий — это формирует нашу соборность. Важно вернуть сплоченность позиций в принятии общих решений на благо Украины. К сожалению, сейчас в обществе не "злука", а полная "разлука", и нынешняя власть еще больше усиливает этот раскол. Власти не интересен народ.

Но мы справимся, мы преодолеем эти вызовы и станем на пути правого дела для развития и процветания нашей родной Украины».

https://www.facebook.com/palamar.iryna/posts/3525143654275435