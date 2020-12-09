Ровно год назад новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отправился в Париж - на поиски обещанного своим избирателям и всей Украине мира в Донбассе

Встреча в «нормандском формате» была знаковой, многообещающей, но поставленных целей не достигла. Что произошло за прошедший год с «донбасским кейсом» (как его стали называть), написали в своих соцсетях эксперты.

Главред издания «Страна» Игорь Гужва убежден, что ничего из обещанного на саммите в Париже не выполнено:

«Сегодня годовщина Парижского саммита "нормандской четверки", на котором в первый (и пока в последний) раз встретились за одним столом Зеленский и Путин. На это мероприятие возлагалось много надежд, но по итогу они не оправдались.

Годовщина Парижских договоренностей: что выполнено и близок ли мир в Донбассе © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Самое большое достижение с тех пор — это перемирие, благодаря дополнительным условиям по контролю за прекращением огня, на которые после длительных колебаний согласилась в июле украинская сторона.

Но это не о прекращении войны, а о ее заморозке. А заморозка в любой момент может прекратиться, и конфликт вновь перейдет в горячую стадию (как мы видели на примере Карабаха).

Главная причина тупика — официально озвученное нежелание украинской стороны выполнять политическую часть Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, особый статус Донбасса в Конституции, амнистия).

За этим тянется и все остальное.

В то же время есть еще одна причина, о которой говорят меньше, но которая, возможно, является определяющей.

А именно — ожидание прихода к власти в США Байдена и его команды.

Германия, Франция и Украина признали, что им нужна война в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Тем более что вопрос этот прямо связан с отношениями США и России. А у Трампа на российском направлении руки были связаны, так как любые движения в сторону Москвы вызывали шквал обвинений со стороны демократов в "работе на Кремль".

У команды Байдена в этом плане будет намного больше пространства для маневра.

И именно новая администрация в Вашингтоне, исходя из своей стратегии в отношении России, будет определять — что делать Украине с Донбассом и Минскими соглашениями. Идти ли на выполнение политической части "Минска", чтоб о чем-то параллельно договариваться с Россией? Идти ли на обострение конфликта, чтоб надавить на Россию? Или же заморозить ситуацию в нынешнем состоянии?

Поэтому решения по Донбассу, которые и определят ход событий в будущем, будут приняты, возможно, уже в январе-феврале-марте. Но не в Киеве.

А до тех пор будем продолжать слушать Кравчука о "планах Б".

Подробнее о том, как развивались события после Парижского саммита — читайте в ссылке в первом комментарии».

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Германия, Франция и Украина признали, что им нужна война в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк Владимир Фесенко очень подробно написал в своем блоге о причинах провала саммита и дал свой прогноз по выходу из конфликта на Донбассе:

«Переговорный процесс по Донбассу после Парижа развивался очень неоднозначно. Были быстрые и выгодные для Украины переговоры по газу. Были два обмена пленными. Была очень неоднозначная и крайне рискованная для Украины попытка осуществить прорыв в переговорах по политической части Минских соглашений. Но после резко негативной реакции в Украине от этой инициативы отказались.

Наконец, в конце июля 2020 г. состоялась договоренность по перемирию. Полного прекращения огня не произошло, нет и выполнения в полном объеме договоренностей о перемирии, есть и эпизодические провокации сепаратистов по срыву режима прекращения огня.

Тем не менее самое длительное перемирие (уже более четырех месяцев) за всю историю конфликта на Донбассе продолжается. Но осенью 2020 г. по большинству направлений переговорный процесс опять увяз в трясине вязкой тактической борьбы. Россия вновь стала блокировать переговорный процесс и требовать от Украины односторонних уступок. Более того, российская сторона предприняла ряд демаршей по подрыву и снижению значения переговоров в "нормандском формате". Добиться этого не удалось, но сама такая попытка была очень показательна.

Произошло изменение переговорной тактики украинской стороны, и существенно возросла ее активность. Тактика переговоров стала более наступательной. При этом Андрей Ермак, как главный украинский переговорщик по Донбассу, перешел к статусно-коллективной и более публичной дипломатии.

В мае был обновлен и усилен состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. В состав украинской переговорной группы вошли представители правительства (вице-премьер Алексей Резников и заместители министров экономики и обороны) и руководители ряда парламентских комитетов. В июне была реализована инициатива президента Зеленского об участии в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителей ОРДЛО, не связанных с сепаратистами. Таким образом была нарушена монополия сепаратистов на представительство интересов ОРДЛО.

В июле произошла смена руководителя украинской делегации в ТКГ. Вместо Л. Кучмы ее возглавил первый президент Украины Л. Кравчук. Но это скорее была вынужденная замена, произошедшая по просьбе Л. Кучмы. Как оказалось, на характер и тактику переговоров это существенно не повлияло. Но были и неудачные эксперименты. "Казус Фокина" показал необходимость "единого голоса" в представлении украинской позиции в переговорном процессе. В итоге в составе украинской делегации в ТКГ появился официальный спикер.

Неоднозначная история с выполнением Парижских договоренностей только подтвердила тупиковую ситуацию с Минскими соглашениями (выполнить в полном объеме, особенно политическую часть, невозможно, но и отказаться от "Минска" слишком рискованно). И что же тогда делать?

На мой взгляд, есть только два пути выхода из этой тупиковой ситуации. Первый путь был предложен президентом Зеленским в Париже — это частичное обновление Минских соглашений. Это не отказ от "Минска-2", а скорее "Минск-2+" с реальными и взаимоприемлемыми компромиссами по вопросу контроля над границей еще до выборов, по трактовке "особого статуса" для ОРДЛО (с отказом от абсолютно нереалистичной идеи его закрепления в Конституции Украины), по процедурам и срокам проведения "переходных выборов".

Второй путь, по которому мы уже движемся (правда, медленно и неуверенно) — постепенное замораживание конфликта на Донбассе, то есть полное прекращение военных действий с охранением нынешней политической структуры конфликтного региона (часть Донбасса под контролем Украины, часть под контролем России в виде сепаратистских республик). Это, конечно, не полное урегулирование конфликта. Но надо честно признать: полноценное политическое урегулирование конфликта на Донбассе и сейчас и в обозримой перспективе просто невозможно. Прежде всего, из-за позиции Путина. Но также из-за отсутствия единства в украинском обществе (в том числе и в парламенте) относительно путей и форм разрешения этого конфликта».

Общественный деятель Александр Скубченко напомнил, что общество с воодушевлением и надеждой встретило год назад встречу на саммите Зеленского с Путиным и поиски выхода из «минского» тупика»:

«Год назад в Париже состоялся шестой саммит глав государств "нормандской четвёрки". Зеленский наконец-то встретился с Путиным лично. Тогда многие думали, что Зеленский принесет Украине долгожданный мир. Многие верили ему. Социология показала аж +15% к рейтингу Зеленского после встречи в Париже. Спустя год Юлия Мендель заявила: «В целом за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате" от 9 декабря 2019 года. Можно было сделать больше и быстрее — безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны».

Но так ли это?

Режим бессрочного прекращения огня должен был быть обеспечен еще к 1 января, но введен в действие только в августе. Да и то — стреляют.

Обмен? Обмен — это освобождение, передача и юридическая очистка. Украина же лишь освободила и передала, продолжив уголовное преследование "освобождённых" лиц. В чем Зеленского обвиняют ОРДЛО. И — все.

«Формула Штайнмайера» не имплементирована в законодательство. Проектов законов об особом статусе, об амнистии, об особенностях проведения выборов в ОРДЛО никто так и не увидел. Не говоря уже об их обсуждении и принятии в Раде. Спросите у Мендель, разве процесс законотворчества для реализации Минска зависит еще от кого-то, кроме Зеленского и депутатов Рады? От марсиан, может? Зачем вы ответственность Зеленского на марсиан перекладываете?

В общем, спустя год Зеленский отказался от реализации «Минска». И обсуждает уже какой-то план Б, суть которого — не политическое урегулирование конфликта в Украине, не мир, а — усиление санкционного давления на Россию.

Зачем это надо США, я понимаю. Но зачем Зеленский Украину превращает в средство давления Штатов на Россию, в расчетную монету в этой геополитической игре, в пешку на шахматной доске американцев — я понять не могу.

Вернее, объяснение только одно: интересы США для Зеленского превыше интересов Украины. Наверное, потому, что его власть зависит не от воли народа Украины, а от доброго расположения к нему руководства (нового) США. Так что, к лету Владимир Зеленский уже свою войну начнет и Донбасс в крови утопит, чтобы Байдену угодить? Чего ждать теперь от вас, куда от мира страну уводите?

Журналист Дмитрий Скворцов тоже прогнозирует наступление нового витка конфликта:

«К годовщине Парижского акта Нормандского балета.

Поведение Киева становится все наглее и бессовестнее, заявления Москвы, Донецка и Луганска — все жестче. А украинская армия тем временем заранее подсчитывает потери…

Зачем же тогда Украине нужна заведомо проигрышная война?»