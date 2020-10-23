Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью пяти украинским телеканалам. По информативности оно мало отличалось от недавнего ежегодного обращения к парламенту. Впрочем, беседа была программной, как и полагается накануне местных выборов, запланированных на 25 октября

Главные заявления Зеленского на своих страницах в соцсетях прокомментировали украинские эксперты и лидеры мнений.

Политолог и известный "порохобот" Алексей Голобуцкий провёл анализ интервью президента:

«Положительного, информационно, политически, экономически ценного он не сказал. Зато из-за нескольких заявлений это интервью можно признать чем-то средним между каминаутом и публичным заявлением о собственном преступлении. Это помимо привычной уже демонстрации некомпетентности относительно ситуации в государстве, законов, собственных и чужих полномочий и тому подобное.

Итак, в чем признался Зеленский? Прежде всего в том, что мы и так все знаем: он выезжает на ресурсах, которые накопила команда пятого президента. Конкретно, «Большая стройка» (в той части, где это действительно «Большая стройка» Зеленского, а не давно построенные и принятые объекты строительства премьера Гройсмана или местной власти за счет местных же децентрализованных бюджетов, из которых деньги Зеленский уже благополучно забрал) реализовывалась прежде всего за средства, которые команда Порошенко выбила в международном суде по «Газпрому». А получила деньги на руки уже команда шестого президента. И благополучно и очень быстро их о…, потратила, в общем. В основном на ненужные, неактуальные, некачественные вещи — это в той части, который не разошлась дерибаном между своими.

Это факт: в начале пандемии деньги у государства были, их было вполне достаточно, чтобы не допустить в такой бедной стране как наша развала экономики и социальной инфраструктуры в результате карантина и не допустить угрозы локдауна. В конце концов, министр МОЗ Степанов, премьер Шмыгаль, другие официальные лица и прямо сейчас публично признаются не в том, что денег не было, нет или на что-то не хватило. Они признаются, что «не купили», «не заказали» какое-то оборудование или вещи. «Не успели заключить соглашения». «Не нашли поставщика». «Не провели тендер».

Это — тотальный провал власти, который можно и нужно признать сознательным саботажем. Потому что ресурсы для команды шестого президента даже в условиях пандемии и карантина обеспечил еще пятый президент. Шестой этот факт сегодня вновь публично признал. Как и то, что спустил деньги неизвестно на что.

Кроме того, в сегодняшнем интервью Зеленский снова продемонстрировал циничное пренебрежение законностью и правом, вновь перепутал государственный пост с ролью: публично и прямо назвал определенных политиков «преступниками» и пообещал, что их «посадят». Приговор суда? Зачем? Зеленскому лучше знать, кто преступник, а кто честный человек. И плевать, что у прокуратуры не клеится ни одно дело собственно из-за юридической ничтожности обвинений и отсутствия доказательств. Зеленский сказал «в тюрьму» — значит, в тюрьму.

Там все интервью состояло из таких несуразностей и факапов — но это искренне радовало Зеленского. Как он сам сказал, «как в «Шоу Трумэна ». Он действительно до сих пор воспринимает все как шоу. Гибель людей, потеря территорий, банкротство бизнеса, уничтожение рабочих мест, уничтожение системы образования и воспитания, остановку всей экономики — Зеленский все воспринимает как экшн в кино. Когда при необходимости можно прогнать с десяток дублей. А в конце не атомная пустыня и пепел разрушенного государства, а «Всем спасибо, все свободны!» — и загримированные «трупы» встают, отряхиваются и идут пить кофе.

Я не знаю, чем можно пробить эту «границу нереальности» в Зеленском, как его заставить воспринимать все как страшную правду — я политтехнолог, а не психолог. Поэтому я просто констатирую факт: Зеленский живет в какой-то другой стране. И счастливо рассказывает о достижениях и успехах в какой-то другой стране.

А пока Зеленский уверяет всех и себя, что локдауна не будет и мы справимся с пандемией, родственники больных коронавирусом в том же Тернополе обсуждают в ФБ, где взять 3000 на первичные тесты еще два раза по столько же на две повторные серии тестов, плюс по 1500-3000 ежедневно на лекарства, потому что в больницах сразу спрашивают: «у вас есть деньги на покупку лекарств — или выписывать на домашнее лечение?». Ну и обмениваются опытом, а где же достать дефицитные лекарства, если нашел на них деньги. Потому что в аптеках нет, а в больницах и не было. Это жители двух трех различных стран».

Журналист Светлана Крюкова считает, что сути в ответах президента было мало, а в голове у него — хаос:

«Потратила час жизни на интервью с Зе. Слушала так внимательно, как прокурора не слушала. Непонятно, добавит ли оно голосов его партии на выборах или отнимет.

Общее впечатление — в голове полный хаос, попытки связать хоть пару слов от себя — критически неуспешны. Но есть понимание, что если по-своему пересказать то, что прозвучало в вопросе журналиста — уже хоть что-то… даже на ответ похоже. Если не переслушивать и не расшифровывать. Нет. Пусть лучше читает с суфлёра».

Юрист Андрей Портнов остановился лишь на одном аспекте интервью, но важном:

«Президент повторно сообщил сегодня, что до конца года уволит Генерального прокурора, если от её деятельности не будет результата. Учитывая, что результата от её деятельности не будет, трудиться ей осталось меньше семидесяти дней. Будем наблюдать оставшееся время за текущими котировками на рынке покупки-продажи уголовных дел».

Политолог Михаил Чаплыга нашел несколько уголовных статей для президента в его же речи:

«НЕТ… комментить интервью Зеленского я не буду. Простите, но это чистая психиатрия, а я не врач. А его намерения о попрании Конституции пусть комментят политики — там светит пожизненное при желании. А СЭС на Донбассе — банальная оплата услуг Ахметова. Он оптимизирует свои налоги и купит еще один дворец во Франции.

А иностранные базы — это сходу война… Уже молчу о такой мелочи как конституция…

А "канабис" это банальный наркотрафик и право возделывать поля для "медицины"… Так уже было с метадоном. АМИНЬ».



Политический эксперт Алексей Панич считает, что президент быстро начал бронзоветь:

«Интервью Зеленского "центральным телеканалам" принципиально отличается от аналогичных интервью его предшественников в одном отношении: заметно увеличилось расстояние между участниками интервью. Но "паркет", во всех смыслах, остался тот же.

И теплая ванна тоже на месте, хотя в кадре ее вроде не видно».



А министр времён Порошенко Павел Розенко уличил Зеленского в некомпетентности:

«ШО он мелет????? Объясните кто-то Зеленскому, что в Украине «президентских» пенсий не существует!!!!! Ни депутатских! Ни министерских! Ни президентских!! НЕТУ!!!!!

Отмена системы спецпенсий для топ-чиновников — один из первых законопроектов, который был разработан моей командой в Министерстве социальной политики. И принятый Верховной Радой еще в 2015 году!! Украина — не Россия, господин президент!»