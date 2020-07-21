В украинском западном городе Луцке, в приграничной Волынской области, гражданин Максим Кривош захватил автобус, полный пассажиров, и более восьми часов удерживает их в заложниках. В социальных сетях живо обсуждают «волынского террориста» и предрекают начало массовых запугивающих акций и разгул преступности

Журналист Константин Стогний одним из первых написал о происходящем в Луцке и предостерег правоохранителей от заигрываний с террористами в будущем: «В центре Луцка неизвестный совершил нападение на пассажирский автобус "Берестечко-Красниловка", забаррикадировался и удерживает в заложниках 20 человек.

В полиции сообщили, что проводят спецоперацию "Заложник", мужчина имеет при себе оружие и взрывчатку. СБУ ввело план «Бумеранг». Дай Бог, все в этот раз закончится без жертв. Но силовикам надо, наконец, понять, что заигрывание с террористами это всегда плохо. И не важно, что они захватывают — мост метро в Киеве или автобус в Луцке. Так же совершенно не имеет значения «Хороший парень и его надо понять» или рецидивист. Игры с дьяволом. Киев заигрался в терроризм © ЦОС ФСБ РФ | ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

П.С. Кстати, а где наш министр Юстиции, считающий террористов и убийц хорошими людьми, которых надо выпустить из тюрем? Надеюсь, он уже в захваченном автобусе и ведет переговоры с очередным кандидатом на пожизненное».

Блогер Ольга Шарий также возложила ответственность на власти за отсутствие верховенства права в стране: «Посмотрите, какие важные знаки, просто кричащие за последний год. Убил семью из четырёх человек в аварии — судимый убийца. Захватил автобус — ранее судимый. Избивают и убивают людей — представители нацкорпуса, не наказанные за предыдущие преступления. Все в этой стране связано с ОТСУТСТВИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ и ЗАКОНА в стране. Вот эти сука бе-ме, когда спрашиваешь — нормально ли забивать людей до полусмерти — приводят к снежному кому. ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕРНИ ЗАКОН В СТРАНУ. А Авакова — в отставку».

Эксперт и медиаменеджер Елена Скидан напомнила о заигрываниях власти с террористами: «Правильно ли я понимаю, что Луцкий террорист — это как раз тот, кого министр Малюська мечтал взять на работу в минюст? По всем критериям подходит — даже книжку написал».

Бывший народный депутат Игорь Луценко увидел в происходящем «русский след», по крайней мере ментальный: «Как будет освещать события с захватом заложников в Луцке российская пропаганда в Украине? Будут говорить о том, что виноват Майдан, что он радикализировал людей, экстремисты посеяли в народе вражду и насилие, что в результате войны в стране миллионы единиц оружия и т.п. Телеканалы Медведчука, сайт strana.ua будут винить майдановцев, что якобы уровень уличной преступности растет. И не остановит пропагандистов тот факт, что террорист, судя по предварительным данным, ментально находится в русском мире. Что свою сетевую социальную жизнь он ведет в Одноклассниках, что смотрит российские фильмы, российские телепередачи, цитирует русских классиков и мыслителей. В воображении этого человека — Колыма, в его ленте друзей — русские. Я даже сейчас не хочу формулировать обвинения этому человеку и тем более его оправдывать. Я просто прогнозирую ту ложь, которой будут оперировать наши внутренние враги, для того чтобы обвинить нас — тех, кто пытался держать Украину подальше от Колымы и одноклассников».

Журналист Денис Гороховский описал диапазон версий мотивов и идеологического окраса преступника: «Очень интересно наблюдать, как ситуацию в Луцке приверженцы разных взглядов пытаются выкрутить в свою сторону. Кто-то нарек террориста уже АТОшником и активистом майдана, хотя, судя по риторике в соцсетях, он скорее левый анархист.

Кто-то видит уже русский след и лично Путина. "Он же в одноклассниках и вк постит, а не в украинском (ха-ха) фейсбуке". "Книга у него на русском, но он сам украиноязычен в быту" парируют сторонники версии сумасшедшего активиста-патриота. В Луцке ваты нет, — безапелляционно заявляют ватники. Путин есть везде! — заговорщицки полушепотом отвечают "патриоты".

В общем, ни одна из сторон в террористе героя не увидела и своим не признала. Может, оно и к лучшему, но смотреть, как люди выдумывают факты, которые могут подкрепить их позицию, очень смешно».

Общественный деятель Александр Скубченко указал, что главные украинские террористы — донецкие — не отмечены в самых громких захватах и подрывах в мирных городах: «В Луцке — попытка очередного теракта. И опять — не донецкие "террористы". Надо же, какие коварные "террористы"! Шесть лет с ними воюем, а они — ни одного теракта в Украине так и не совершили».

Писатель Ян Валетов удивлен, что подобный громкий захват с заложниками в Украине совершен едва ли не впервые, притом что атмосфера и обстановка просто провоцирует людей на террор: «По поводу терракта в Луцке. Удивляет, что это в первый раз в Украине. Страна, в которой обычный гражданин лишен возможности защитить себя и близких. Страна, набитая нелегальным оружием, взрывчаткой, боеприпасами по самое не могу… Страна, в которой нет нормальной психиатрической помощи, а СБУ и милиция заняты не контролем нашего зверинца, а крышеванием схем и вымогательством… И такое только в первый раз?

Да вы шутите! Это нам просто везет!»