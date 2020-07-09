Новую порцию обличающего компромата на бывшего президента Петра Порошенко опубликовал на пресс-конференции нардеп Андрей Деркач. О том, какое впечатление произвели «пленки Деркача» на экспертов, как оценили факт разговоров Порошенко с Путиным, а главное, их тональность - в обзоре соцсетей

Юрист Андрей Портнов обратил внимание на то, что Порошенко, который все свое президентство построил на русофобии, сам был уличен в добрососедских переговорах с «агрессором»: «Пётр Порошенко, главный государственный и военный преступник, шесть лет развешивал российские ярлыки своим оппонентам и на этой базе раскалывал общество и делил страну по языковому, религиозному и майданному принципу.

И вот сегодня Андрей Деркач обнародовал доказательства любезного обмена Порошенко комплиментами с Президентом России в дни гибели украинских граждан. Порошенко обсуждал всё с российским начальником так, как будто они вместе и по одну сторону.

Напомню, что в 2014-м году, в период оккупации Крыма, директор принадлежащего Порошенко Севастопольского морского завода был уже разоблачён нами в сдаче официальной отчётности российским властям, письменно называя украинский Севастополь «городом федерального значения».

А работая министром экономики у Януковича, Порошенко публично пропагандировал, что для Украины очень важно продлить аренду Черноморского флота РФ в украинском Крыму.

Также, в период острой фазы войны, фигурант укреплял российскую армию, оплачивая её боеспособность налогами, которые платил в российский бюджет, одновременно ослабляя украинскую армию переводом украденных у неё денег на Маршалловы острова и в Панаму.

А ещё передал в российский плен украинских моряков, чтоб ввести военное положение и сорвать президентские выборы, продлив свою власть, усиливая российские переговорные позиции по пленным и подрывая обороноспособность Украины.

А ещё за собственной подписью внёс в парламент закон о скрытой федерализации, предложив создать на оккупированных территориях свою, отдельную от украинской, милицию, суд и прокуратуру.

А затем подписал разработанный в России текст Минских соглашений, привязывая время возврата украинской границы к воле лидеров оккупированных территорий и необходимости согласовывать с ними украинские законы.

Петр Порошенко должен быть осужден за десятки корыстных и военных преступлений и сегодня власть получила мощный толчок для перехода в интенсивное наступление.

Замените генерального прокурора, обнулите её ошибки и начните, наконец, быстро и жестко действовать».

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Журналист Максим Юсин написал, что сам факт разговора с Путиным не вяжется с имиджем Порошенко ярого борца с «агрессором»: «Думаю, на очереди и тот самый разговор, в котором Порошенко поздравлял Путина с Днём России, что он сейчас отрицает. Но и поздравление с 1 мая это тоже сильно — как-то не вяжется с сегодняшним имиджем Порошенко — бескомпромиссного борца с «российской агрессией». «Деркач демонстрирует запись Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. Довольно милое общение двух президентов. Говорят о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса. Порошенко даёт рекомендации как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову. Порошенко поздравляет Путина с 1 мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин говорит, что будет вручать медали героев труда. Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы. Путин участливо интересуется — как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит — уже налаживается. В конце очень тепло попрощались».



Журналист Наташа Влащенко обратилась к действующей украинской власти с вопросом, когда будет дана правовая оценка деятельности Порошенко: «Вот народ смеется по поводу того, что Порошенко «обнимает» Путина и намекает на предстоящую солидарность через 2 месяца после Дебальцево, а мне хочется спросить у нынешней власти: когда будет хотя бы оценка того, как славно погулял на украинских просторах Петр Алексеевич? Территории потерял, славно заработал, а теперь его встречают «однодумці», как героя. Что он там кричал Верещук о пророссийских СМИ? Никого не поздравлял с днем России, говорите?»



Политолог Константин Бандаренко, как всегда, нашел подходящий гэг для описания ситуации: «Петр Порошенко заявляет, что обнародованные Андреем Деркачом записи телефонных разговоров являются фейком. Почти как в анекдоте про жену, муж которой застукал в кровати с любовником: «Иван, ты кому больше веришь — мне или своим глазам??»



Были и другие мнения: журналист Алексей Братущак уверен в фальсификации пленок и назвал это спецоперацией Кремля: «Тут один выпускник Академии Минбезопасности РФ (при поступлении вуз назывался Высшая школа КГБ, ныне это Академия ФСБ) выложил очередные записи. Теперь это разговор, как он говорит, "голосов, которые похожи на Путина и Порошенко". Якобы, весной 2015-го Порошенко здоровается с Путиным и так вежливо общается.

Измена. Которую в прямых эфирах транслируют медведчуковские телеканалы, а в соцсетях разгоняют кремлевские консервы.

Все это не что иное, как ИПСО. Информационно-психологическая операция. Можно долго расписывать и объяснять, почему, для чего, как это вообще действует. Но зачем? 99% тех, на кого рассчитана на ИПСО, никакие объяснения не воспримут. Они реагируют как на лампочку, как засветилась Порошенко поздравил Путина. И понеслось…

Чтобы такие ИПСО имели меньший успех украинцев нужно с детства учить медиаграмотности. Хотя бы элементарным вещам.

1) Обращать внимание на источник информации. Подавляющее большинство источников в ИПСО, скажем так, имеют сомнительную репутацию.

2) Обращать внимание на то, кто разгоняет "информационные волны". Начинается все с участников ИПСО. И уже потом присоединяются пораженные объекты.

3) Обращать внимание на полноту и эмоциональную окраску. Если, как в данном случае, дают нарезку записей, то это уже должно вызывать вопрос: почему мне втюхивают именно это?

Тут бы еще вспомнить о роли спецслужб Украины, которые должны защищать украинцев от российских ИПСО. Но наша спецслужба и раньше как-то импотентно выглядела в таких делах. А во времена Зеленского все российские ИПСО "Порошенко — предатель" вообще имеют поддержку во власти. И пофиг, что это подрывает общество, подтачивает государство. Криворожские юристы этого тупо "нэ даганяют".

И как-то так совпало, что брифингу Деркача предшествовало заявление нардепки Верещук о поздравлении Путина Порошенко. У Верещук немножко каряво получилось, оказалось, что она ссылалась на заявление пресс-секретаря Путина Пескова. И хотя Верещук говорила о другом поздравлении, но и она, и Деркач — участники одной операции. Для меня это очевидно. И адекватные "слуги" должны поставить вопрос о ее пребывании в комитете нацбезопасности и руководстве рабочей группы по противодействию гибридной угрозы».



Политтехнолог Тарас Березовец указал, что ничего необычного нет в том, что Порошенко разговаривал с Путиным согласно дипломатическому протоколу: «Тест на логику и адекватность.

Пункт первый. Андрей Деркач, выпускник Академии ФСБ РФ (1990-1993). Один этот пункт, даже если вы не разбираетесь в работе спецслужб, уже должен сказать вам всё. Совсем всё.

Пункт второй. Далее, Деркач обнародует очередную порцию пленок разговоров (первые, напомню, касались переговоров Порошенко и Байдена), очевидно, смонтированных, как и в первом случае, на фоне кампании по политическому преследованию Порошенко официальной властью Украины. Факт политических репрессий доказан как заявлениями западных политиков и дипломатов, так и показаниями представителей ДБР и прокуратуры (Корецкий-Рябошапка). Очевидным и прямым бенефициаром уничтожения Порошенко и дискредитации Зеленского на Западе как дирижера политических процессов, является Москва.

Пункт третий. Вы, возможно, верите в то, что на переговорах топ-уровня лидеры стран обращаются к друг другу на обсценной лексике с использованием устойчивых дипломатических выражений, вроде "пошел ты в ж.пу", "тв@рь", "к.зёл" и пр. Разочарую как человек, который не раз присутствовал на международных переговорах, этого не бывает в силу дипломатического этикета. Хотя эксцессы случаются, как следует из мемуаров Франсуа Олланда, когда он пишет, что Порошенко и Путин в Минске кричали друг на друга. Но это стопроцентный выход за рамки этикета. Исторические архивы показывают, что даже с началом Второй мировой войны Уинстон Черчилль в официальных речах и обращениях продолжал называть Гитлера "герр Гитлер", т.е. "господин Гитлер". Не "урод", не "тв@рь ползучая", а именно "господин". Это разочаровывает, я понимаю, но мир дипломатии устроен иначе.

И наконец. Уничтожение Порошенко Кремлём, поддержанное прокси-агентами Путина в Украине, а также полезными идиотами, также уничтожает и Зеленского, отрезая его и нас всех вместе с ним от западной поддержки. Его ведут строго по узкому коридору на заклание северному медведю. Если вы не принадлежите к адептам Путина, не позволяйте превращать себя в полезных идиотов. Будьте критичными, но логичными. Кремль очень любит полезных идиотов».

