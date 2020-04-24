Грузия отзовёт посла из Киева, если на Украине Саакашвили назначат вице-премьером. Теперь Зеленскому надо либо спасать лицо — и тогда наплевать на близкую по духу Грузию, либо терять лицо — и уступить давлению Тбилиси. Кстати, при Порошенко Грузия идти на ультиматумы боялась..