Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что все ведущие политические силы сделали свои ставки в борьбе вокруг Михаила Саакашвили, вот только результат этой игры, как всегда на Украине, будет непредсказуемым

Вокруг назначения Саакашвили началась грандиозная политическая игра. Такое себе экстремальное политическое казино. Первую и главную ставку сделал президент Зеленский, выдвинув кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера по экономике, да еще, судя по всему, с особым статусом.

Ставка эта очень рискованная, о чем я уже писал. Ставки начали делать, или готовятся сделать и другие игроки — Ринат Ахметов (он явно и уже в игре), Игорь Коломойский (посмотрим, как проголосуют его люди, возможны сюрпризы), Юлия Тимошенко и другие. Подозреваю, что «Батькивщина» может использовать метод, которым фракция Ю.Тимошенко пользуется в сложных и неоднозначных ситуациях — часть депутатов проголосует «за», а другие — голосовать не будут. Саакашвили: возвращение блудного грузина. Главные темы соцсетей 23 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нечто подобное будет и у ряда других парламентских субъектов. Например, «Голос» — скорее за, но не все депутаты. Самая большая интрига будет связана со «Слугой народа». В президентской фракции немало депутатов с подозрением и сомнениями относятся к Саакашвили, опасаются его конфликтности и того, что он спровоцирует политический кризис. Для того, чтобы за Саакашвили проголосовало больше 180 депутатов от фракции «Слуга народа», возможно, понадобится прямая личная агитация самого Президента Зеленского.

Итак, мы приближаемся к решающему моменту, когда ставки в этой игре будут сделаны. Но что-то мне подсказывает, что эффект от этих ставок будет совсем другим, чем тот, на который рассчитывают основные игроки. И Зеленский, и Ахметов, и Коломойский, и сам Саакашвили получат совсем иной результат, чем тот, на который рассчитывают сейчас.

Не повторится история 2015-2017 гг. между Саакашвили и Порошенко. История отношений между Саакашвили и Зеленским, как мне кажется, будет развиваться по несколько иному сценарию. Непредсказуемая украинская политика вновь преподнесет сюрпризы. Но для начала дождемся результатов голосования в парламенте по кандидатуре Саакашвили.