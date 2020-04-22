Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если Владимир Ленин был главным революционером своей эпохи, то Владимир Путин — абсолютный противник любых революций

Ленин и Путин. Это два очень похожих политика. Оба великие лидеры России начала 20-го века и начала 21-го века. Символы русского неукротимого духа.

Оба пришли к власти в 47 лет. Оба юристы по образованию и конспирологи в политическом пространстве по профессии. Оба совершили революцию по типу "термидора" и вывели Россию из хаоса, начавшегося после демократической революции. Донецк, бывший Сталино, названный так в честь Ленина. На годовщину смерти генералиссимуса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Оба установили порядок, сильное государство и тем самым вернули Россию в разряд великих держав. Оба очень известны в мире как символы борьбы с мировым империализмом. Оба ненавидимы в Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне. Даже в деталях, оба русские с немецким акцентом. Оба…. Ну там много еще чего похожего. Сами дополните.

Но по политическим ценностям Путин — это анти-Ленин. Ленин отвергал патриотизм и традиционные ценности, а Путин их после Ленина восстанавливает. Ленин крушил храмы и священников, а Путин православие восстанавливает. Ленин ненавидел и жестоко казнил своих врагов, а Путин их постоянно прощает. Ленин главный революционер, а Путин абсолютный противник революций.

Путин — это анти-Ленин.