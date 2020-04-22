Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook написал, что принятие «антиколомойского» закона спровоцирует дальнейшую волну рейдерства и полное уничтожение национальной банковской системы перед заходом на Украину банков с иностранным капиталом

В ближайшее время, возможно, уже завтра (22 апреля. — Ред.), Рада на внеочередном заседании примет закон, который совершенно несправедливо назвали "антиколомойским". По причине того, что его жертвой станет вся банковская система Украины.

С 14-го года НБУ "убил" 104 банка страны. Лишил работы четверть миллиона банковских служащих. Вкладов — миллионы украинцев. И все ради чего? Чтобы одна непубличная американская компания получила право от Фонда гарантирования вкладов реализовать активы "убитых" банков на триллионы гривен за несколько смехотворных миллиардов? В пользу "нужных" и "важных" людей что тут, что за бугром? Дружественных руководству МВФ и тем, кто этим самым руководством рулит. МВФ: в 2020 году произойдёт сильнейший экономический спад со времён Великой депрессии © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Нам рассказывают байку о том, что Фонд так настаивает на принятии этого закона по причине, что, мол, опасается, что Коломойский, если вернет себе "Приват", то очередной транш пойдет к нему в карман для обеспечения обязательств государства Украина, незаконно отнявшего у него этот банк. Но ребята, ведь это откровенное вранье.

МВФ выдает Украине специальные права заимствования. Как ими можно расплатиться с Коломойским? Причина такой настойчивости в другом. Если Коломойский выиграет свой суд у НБУ, то это проложит дорогу в ящик Пандоры, из которого как черти из табакерки посыпятся все истории искусственного и насильного уничтожения Гонтаревой банков Украины.

И не просто уничтожения, но и умысла, сговора по экспроприации триллионной собственности узким кругом конкретных лиц. Это же откроет дорогу по требованию бывших владельцев вернуть им банки со всем, что было отжато государственным рэкетом с 14-го года. Закрыть подобную возможность и призван закон, по которому единственной и последней судебной инстанцией для банков будет НБУ. Который теперь станет в одном лице: прокурором, судьей и адвокатом.

Уверен, что такой шаг спровоцирует дальнейшую волну рейдерства оставшихся банков и полное уничтожение национальной, суверенной банковской системы перед заходом сюда исключительно банков с иностранным капиталом, задача которых, в дальнейшем захватить выставленную на продажу украинскую землю.

Если бы МВФ и НБУ действительно так боялись исключительно возврата "Привата" в собственность Коломойского, то и закон был бы прописан исключительно под этот случай. Вместо этого он написан, чтобы навсегда закрыть одну из крупнейших афер по отжиму собственности в Украине. И, увы, сделать дальнейшим отжим абсолютно законным.