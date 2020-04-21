Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал недавние заявления экс-генпрокурора Виктора Шокина о лживости официальной версии Майдана 2014 года как «революции достоинства»

Все тайное рано или поздно становится явным.

Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин категорично заявил, что официальная версия событий на Майдане 2013-14 гг. основана на фальсификациях, лжи и невероятных манипуляциях фактами.

Шокин рассказал, что после ознакомления с материалами следствия, когда он для себя узнал правду, ему стало плохо.

«Я для себя узнал правду. В первые дни я был зол и не мог поверить, что в Украине есть такие кровавые мрази, готовые пустить через мясорубку столько невинных жертв». Откровения Шокина: экс-генпрокурор Украины обвиняет бывшего вице-президента США Байдена в попытке его убить © скриншот с видео 24tv.ua

Также экс-генеральный прокурор Украины утверждает, что 99% людей на майдане использовали как щит против «Беркута». Лидеры майдана и несколько сотен подготовленных провокаторов прятались за спинами людей и преследовали цель захватить власть.

Им было наплевать, что думают люди, они хотели захватить власть:

«На самом деле майдан использовала группа установленных лиц для захвата власти. Людей банальным образом использовали. У лидеров майдана были обученные провокаторы, обученные пропагандисты, ораторы, которых выпускали на сцену майдана. Людей просто использовали в качестве щита и в различных кровавых провокациях. К сожалению, на тот момент никто не знал, что на сцене майдана враги, которые спрятались под вышиванки и народное негодование», — заявил Шокин.

Следствие знает этих людей. Каждого по имени, однако ещё не время раскрывать карты.

Помимо этого, экс-генеральный прокурор Украины утверждает, что с 2014 по 2019 г. в Украине было внешнее управление. Страной в ручном режиме управляла группа лиц во главе с Байденом и Соросом.

Петр Порошенко и другие просто выполняли приказы, и за это им было позволено делать то, что они делали 5 лет.