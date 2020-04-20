Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что относительно высокая популярность действующего президента и партии «Слуга народа» объясняется тем, что украинцы пока не видят альтернативы Зеленскому

Можно сколько угодно ругать Зеленского и "слуг народа", но за партию президента сегодня готовы проголосовать 38% украинских избирателей. Результат "слуг" на прошлогодних выборах — 43%. Получается, за 9 месяцев всего лишь минус 5%.

Грустно. Власть у нас бездарная, а президент болван и лошара. Но при этом ничего удивительного в рейтингах "слуг народа" я не вижу. Почему украинцы всё ещё любят Зеленского? Думаю, есть 2 важные причины.

1) За этот год украинцы хуже жить не стали. Объективно. И тут Зеленский должен сказать "дякую" Петру Алексеевичу, который затянул Украину на самое дно. Ниже уже не упадёшь, как ни старайся. При Порошенко мясо подорожало в 3 раза, горячая вода — в 5 раз, а газ — в 10 раз. При Порошенко ликвидировали 30% всех банков страны. При Порошенко позакрывали больницы и начали губительную для стариков медреформу. При Порошенко для каждого украинца ввели военный сбор. При Порошенко карт-бланш получили "радикалы-активисты", которые у 60% украинцев вызывают раздражение, а у 20% — ненависть и презрение. Ну, и так далее… Украинцы слишком устали от мерзавца Порошенко, поэтому непоколебимы в поддержке болвана Зеленского. Уж лучше болван, чем мерзавец. Зеленский и «диктаторские законы». Обзор политических событий на Украине 11-17 апреля © AFP, STR / POOL

2) А ещё украинцы не видят альтернативы Зеленскому. Лично я вижу. Мне нравится "Оппозиционная платформа" Виктора Медведчука. Но большинство украинцев, живущие под гнётом русофобской пропаганды, моих предпочтений не разделяют. За Порошенко и Тимошенко они тоже, естественно, голосовать не будут. А других альтернатив пока нет.

Поэтому остаётся Зеленский и его бездарные "слуги". Зеленский будет бесспорным лидером рейтингов до тех пор, покуда резко не ухудшится ситуация в экономике и не появится новая мощная сила с центристской идеологией. Первое, думаю, не за горами. Второе — возможно. Очень бы хотелось увидеть партию Андрея Портнова и Елены Лукаш.

Так или иначе, уже сейчас нужно думать, какой будет Украина после Зеленского. Украина точно будет. Нищая, раздолбанная, без части территорий, но будет. Очень бы хотелось, чтобы следующий президент реализовал хотя бы всё то, что обещал балабол Зеленский год назад. Вполне нормальный центристский курс, без перегибов, который вполне устроит большинство украинцев. Но пока Украина идёт курсом меньшинства. Наглого, злобного, агрессивного быдло-меньшинства.