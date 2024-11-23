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Виктор Кочубей: первый министр внутренних дел России

Виктор Кочубей: первый министр внутренних дел России - 23.11.2024 Украина.ру

Виктор Кочубей: первый министр внутренних дел России

22 ноября 1768 году в селе Полтавского полка появился на свет Виктор Павлович Кочубей – выдающийся государственный деятель и дипломат, один из богатейших землевладельцев империи. О себе он в 1832 году писал так: "хотя по рождению я и хохол, но я более русский, чем кто другой, и по моим принципам, и по моему состоянию, и по моим привычкам"

2024-11-23T07:59

2024-11-23T07:59

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Род Кочубеев был одним из богатейших на Полтавщине. Он происходил от татарина Кучук-бея, выехавшего в Малороссию в первой половине XVII века. Наиболее известным представителем рода являлся Василий Кочубей, казнённый Мазепой 15 июля 1708 года.Следующие поколения Кочубеев верно служили русским царям и гетманам: полтавский полковник Василий Васильевич был женат на Яновской, двоюродной прабабке Гоголя, а его сын Павел — на сестре будущего канцлера Ульяне Андреевне Безбородко.На восьмом году жизни родители записали Витю Кочубея капралом в гвардейский Преображенский полк. С этого времени он жил в Санкт-Петербурге у дяди, Александра Безбородко, и учился в частном пансионе де Вильнева, а затем отправлен был в Европу, чтобы готовиться к дипломатическому поприщу.В 1784-86 годах Кочубей находился на службе при русской миссии в Стокгольме и посещал лекции в Упсальском университете. В это время молодой король Густав ІІІ разогнал риксдаг, отстранил от власти дворянство и впервые в истории страны стал абсолютным монархом.Затем Кочубей становится адъютантом Григория Потёмкина и вместе с ним сопровождает государыню в поездке по новообретённым землям. Вскоре Виктор Кочубей направляется в Лондон, где послом был ближайший друг Безбородко граф Семён Романович Воронцов. Оттуда он несколько раз выбирался на континент, чтобы своими глазами увидеть революционную Францию и доживавшую последние годы республику Соединённых Провинций (Нидерланды).Следующий шаг в дипломатической карьере Кочубея связан уже с иными странами: в 1791 году дядюшка берёт племянника с собой в Яссы на заключение мирного договора с турками.В 1792 году 24-летний Кочубей сумел снискать (при всей запутанности семейных и придворных отношений Екатерины II) одновременно благосклонность императрицы, её последнего фаворита Платона Зубова и великих князей Павла и Александра.Он был назначен полномочным министром в Османской империи. И там также стал свидетелем решительных перемен. Основной целью реформ молодого султана Селима III (1789-1807), получивших общее название "низам-и-джедид" (новая организация, обновлённый порядок), было укрепление центральной власти за счёт создания боеспособной и сильной армии с помощью регулярных частей. Для проведения военных реформ туда были приглашены французские офицеры, бежавшие от революционного террора.В Константинополе Кочубей узнал о смерти Екатерины. Безбородко не пострадал, и Виктор Павлович вернулся в Петербург. Император Павел назначил его членом коллегии иностранных дел, а в следующем году — вице-канцлером, то есть заместителем собственного дяди. В этом звании он принимал участие в договорах и союзах, заключенных с Неаполем и Англией против Франции. Среди самых неожиданных соглашений — союз Павла с Селимом III. Когда генерал Бонапарт напал на османские провинции Египет и Сирию, дипломат Кочубей сыграл на принципе "враг моего врага — мой друг" и скрепил союз России с Турцией.После смерти Безбородко Кочубей получает графский титул и отправляется в отставку — сначала он едет в Диканьку, а затем — в Лондон к графу С. Воронцову. Виктор Павлович ослушался государя — выбрал в жёны не предложенную Павлом кандидатуру, а фрейлину Марию Васильчикову. Она родит ему тринадцать детей, из которых восемь не переживут детство. В Лондоне он узнает об убийстве императора Павла и воцарении Александра I. Виктор Павлович понимает, что именно сейчас и наступает главная эпоха в его жизни.Сразу после вступления на престол Александр I формирует свою, как теперь говорят, команду молодых реформаторов. В ней поначалу не было места ни "екатерининским орлам", ни павловским служакам. Государь создает Негласный комитет — неофициальный совещательный орган — на основе "кружка великого князя", сложившегося ещё в 1797 году. В него входили ближайшие приближенные молодого царя: граф П.А. Строганов, князь А. Чарторыйский, Н.Н. Новосильцев и граф В.П. Кочубей.В круг задач этого органа входит: "прежде всего узнать действительное положение дел; затем реформировать различные части администрации и, наконец, обеспечить государственные учреждения конституцией, основанной на истинном духе русского народа".В комитете обсуждались реформа сената, проект учреждения министерств, крестьянская реформа. Уже в 1801 году было дано право землевладения купцам, мещанам и казенным поселянам. Тогда же упразднена Тайная экспедиция, отменены пытки, разрешён ввоз иностранных книг и деятельность частных типографий. Вернулись на службу все уволенные Павлом военные и чиновники.Кочубей считал Англию лучшим и естественным другом России. Однако Александр І все более поддается влиянию Пруссии, и Кочубей вступает с ним в противоречие. Кроме того, вице-канцлер считал неуместным новое расширение границ империи и всячески противился присоединению Грузии, уже фактически осуществленному в последний год павловского царствования. Его переводят на другую работу.8 сентября 1802 года был утвержден Манифест Александра I "Об учреждении министерств". Для управления государственными делами создается единое Министерство, разделенное на восемь отделений: военное, морское, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. Руководитель каждого отделения именуется министром, и сами отделения официально называются министерствами.Сразу три малоросса стали руководить ключевыми направлениями государственной жизни: Пётр Завадовский создавал систему народного просвещения, Дмитрий Трощинский сначала возглавлял министерство уделов, а затем — юстиции. И, конечно, третий, но первый в ряду министров внутренних дел Российской империи — Виктор Павлович Кочубей.Старый приятель Кочубея и его сосед по имению Иван Котляревский оставил такой диалог в пьесе "Москаль-чарівник":"Солдат. (…) У нас пословица есть: хохлы никуда не годятся, да голос у них хорош.Михайло. Нiкуди не годяться? Нi, служивий, така ваша пословиця нiкуди тепер не годиться. Ось заглянь у столицю, в одну i в другу, та заглянь в сенат, та кинь по мiнiстрах, та тогдi i говори — чи годяться нашi куди, чи нi?"В своё время Кочубею пришлось даже испытать гнев Павла I, который отрицательно отнесся к его записке "О недостатках устройства южных земель России", но в 1802 году именно по его инициативе Новороссия обрела свое окончательное административно-территориальное деление: была разделена на Таврическую, Херсонскую и Екатеринославскую губернии.В 1807 году император Александр отправляется в Тильзит и заключает союз с Наполеоном. Граф Кочубей не побоялся высказать государю свое несогласие, ибо считал, что беспринципный компромисс с агрессором не приведёт к долговременному миру. Кочубей стал не жертвой власти, а жертвой интриг. Французский посол Савари раскрыл перед царем контакты Кочубея с английским послом. Александр посчитал это оскорбительным лично для себя — и Кочубей был лишен министерского поста на двенадцать лет.Теперь экс-министр, наконец, мог заняться своей Диканькой. По некоторым данным, там он побывал на крещении своего родственника, будущего классика Николая Гоголя. Там появляются дворец и триумфальная арка, сохранившаяся до наших дней.В 1810 году Кочубей стал членом Государственного совета, а два года спустя, когда Наполеон напал на Россию, он вновь оказался вблизи государя. Именно Кочубей рекомендует государю Михаила Кутузова, героя войны и кумира народа.После войны Кочубей снова удалился в Малороссию, но с 1819 года по июнь 1823 года — вновь на посту главы МВД. Он так и не сумел вернуть себе утраченного с 1807 года доверия царя Александра. Из министерства были выделены целые сегменты, у государя в фаворе были совсем другие советники — А. Аракчеев, кн. А.Н. Голицын.После смерти Александра граф возвращается к активной деятельности. Николай I привлек Кочубея к разбору дел, оставшихся после предшественника. Ему поручалось подготовить такие предложения, которые бы сделали невозможным повторение восстания декабристов.В 1831 году Кочубей получил кроме графского ещё и княжеское достоинство, а тремя годами позднее — чин канцлера. Таким образом, к концу жизни по чинам и титулам он полностью сравнялся с дядей — Александром Безбородко.3 июня 1834 года князь Виктор Павлович Кочубей скончался от припадка грудной жабы (стенокардии) и был похоронен в церкви Святого Духа Александро-Невской лавры в Петербурге.P.S.: Биография Кочубея была бы неполной, если не вспомнить отношения его с Пушкиным.Встреча Наталии Викторовны Кочубей с Пушкиным относится к первым годам его учебы в Лицее. Проводя летние месяцы вместе с родителями на даче в Царском Селе, юная графиня часто встречалась с лицеистами.Позднее в набросках к автобиографии под периодом "1813 год" Пушкин запишет: "Гр. Кочубей". По мнению М.А. Корфа, "едва ли не она (а не Бакунина) была первым предметом любви Пушкина". Возможно, ей посвящены стихотворения "Измены" (1815) и "Воспоминаньем упоенный" (1819).П.К. Губер в своей книге "Донжуанский список А. С. Пушкина" (1923) выдвигал такую гипотезу расшифровки инициалов "NN" (не получившую, правда, никакой поддержки): "Пушкин нашёл в своём чувстве к Н. В. Кочубей-Строгановой новый, обильный источник поэтического возбуждения, не иссякавший до 1828 г. С воспоминаниями о Наталии Викторовне, кроме "Полтавы", можно связать "Кавказского Пленника", "Бахчисарайский Фонтан", "Разговор книгопродавца с поэтом", некоторые лирические строфы "Евгения Онегина" и, наконец, по собственному признанию Пушкина, кое-какие штрихи в характере Татьяны".Кочубей не видел в Пушкине своего зятя и выдал дочь замуж за Александра Григорьевича Строганова, троюродного брата будущей супруги поэта. Поэт не остался в долгу и в 1830 году в стихотворении "Моя родословная" припомнил дядюшку Виктора Павловича: "В князья не прыгал из хохлов". Год спустя в князья "прыгнет из хохлов" и сам Кочубей.Первый бал, который Пушкин посетил вместе с молодой супругой, состоялся в особняке Кочубея. В восьмой главе "Евгения Онегина" появляются строки, в которых, по мнению П.В. Плетнёва, поэт описал именно графиню Наталию Викторовну:"К хозяйке дама приближалась,За нею важный генерал".Позднее именно она всячески старалась предотвратить дуэль Пушкина с Дантесом.

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