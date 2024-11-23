https://ukraina.ru/20241123/1059148738.html

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет - 23.11.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет

Украинская армия уже несколько дней подряд пытается организовать наступление в Харьковской области на линии расположения российских войск между населёнными пунктами Липцы и Глубокое.

2024-11-23T08:01

2024-11-23T08:01

2024-11-23T08:03

россия

купянск

харьковская область

владимир зеленский

андрей белоусов

вооруженные силы украины

верховная рада

вдв

эксклюзив

спецоперация

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Это уже Харьковский район, где до областного центра практически рукой подать, из-за чего Киев бесится и не жалеет своих войск. Пытаются прорвать оборону российской группировки "Север", которая натиск выдержала и сейчас громит противника, сдержав очередной "наступ".Зеленский имеет весьма смутное представление в военном деле, а ещё не умеет слушать своих генералов и руководствуется лишь указаниями западных партнёров, которые, сидя на берегах Темзы, или на Потомаке, толкают ВСУ на всё новые авантюры, которые неизбежно приводят к одному результату — массовым потерям украинских солдат.По сути, именно Лондон подтолкнул двигаться через Днепр, чтобы выйти на этом направлении к Крыму, в результате чего украинские солдаты тонули в водах Днепра. Теперь украинским солдатам предстоит тонуть в Харькове, это не город, а название реки. И Липцы, и Глубокое находятся на её берегах, возле Травянского водохранилища. Именно его воды киевский режим планировал сбросить на Харьков, как это было сделано сейчас в Курахове.Ситуация в Харьковской области, да и не только в ней, в зоне СВО сейчас совершенно другая, чем была ещё в начале нынешнего года. В Киеве это не могут осознать, раскинуть мозгами о реальности ситуации, поэтому кидают свои войска в кровавые штурмы. Вот объективно, на том же харьковском направлении, на линии Липцы — Глубокое, чего добились ВСУ? Да, техники и личного состава много потеряли за три дня. Но результата-то нет. Да и не будет, потому как сил для резервов не так много. Пусть и неполноводная речка Харьков, но кончится тем, что украинских военных в ней и утопят.О значимости Купянска и последствиях его освобождения сказано уже немало. Российские штурмовые подразделения сейчас на окраине города. Бойцы ведут огневой контакт с противником, заставляя его отступать. ВС РФ вышли на реку Оскол и создали плацдарм в районе микрорайона Заосколье.К слову, в Купянск вроде как лично приезжал нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский, чтобы взбодрить обороняющихся бойцов ВСУ. Вот только на передовых позициях его так никто и не увидел.Российская армия сейчас не спешит форсировать события. Наши части закрепились на окраинах Купянска, бьют противника, который предпринял несколько контратак, но получил достойный отпор. У ВСУ была установка — выкинуть российские подразделения из Купянска, максимально отодвинуть их от города. Не вышло. Купянск с точки зрения украинской обороны уже обречен, какие бы резервы ВСУ туда ни пытались перебросить. Начнем с того, что и самих резервов у украинской армии нет, а то, что они наскребли для контратаки, оказалось банальной пустышкой. Только людей зря положили.У нас в тактическом плане ситуация более выигрышная. И это не только по продвижению в самом Купянске. Российская армия располагает здесь мощными резервами, которые позволяют брать противника в клещи и перерезать логистические маршруты для подвоза боеприпасов и живой силы. А без этого украинский гарнизон на левобережье Купянска долгое время продержаться не сможет. Там уже и так панические настроения и просьбы вывести из этой ловушки. С такими настроениями, сами понимаете, держать длительную, практически осадную, оборону невозможно.Удары российской армии по позициям на всех участках линии боевого соприкосновения заставляют украинских военных самовольно оставлять позиции, попросту дезертировать. Статистика из самого Киева, озвученная депутатами Верховной рады, говорит о цифре более чем в 100 тысяч дезертиров. И "бегунков" в ВСУ с каждым днём становится всё больше.Один из напряжённых участков фронта проходит сейчас в Харьковской области, причём это не только Купянское направление, но и ряд других. Напряжённость боевых действий и мощные удары российской артиллерии и авиации приводят боевиков ВСУ в трепет, и они стараются сбежать от войны, которая сулит им в большинстве случаев неминуемую гибель.О бегстве и дезертирстве украинских солдат с передовой известно давно, сейчас этот поток заметно увеличился. Этому есть ряд объяснений, в том числе и активность боевой работы российской авиации и артиллерии, что приводит к огромным потерям ВСУ. Соответственно, о каком-то моральном духе в украинской армии говорить сложно.Накладывает отпечаток на увеличение дезертирства и отсутствие ротаций в подразделениях на передовой. Их там перемалывают на „мясо “, отдыхать не дают, шлют какие-то невнятные резервы, в основном из числа мобилизованных, для боя непригодных. И это на фоне того, что командование ВСУ, а скорее сам диктатор Зеленский, держит в тылу некие резервные бригады. Солдатская молва разлетается быстро, и те, кто на передовой, знают о таких „тыловых крысах“ и поэтому не желают погибать, а выход видят - в бегстве с позиций.В самой Харьковской области, на той её части, которую контролирует киевский режим, достаточно большое количество мобилизованных из числа местных жителей. Они тут выросли, где-то неподалёку находятся их дома. Соблазн дать от войны дёру, надёжно спрятаться в тех же копанках и сохранить жизнь у них крайне велик. Так что особо удивляться нечему.На Южно-Донецком направлении российские войска также достигли значительных успехов. Армия продвинулась на 5 км по трассе от Шахтерского и вышла практически на окраины Большой Новоселки. Севернее, в районе Раздольного, штурмовые подразделения прорвались вглубь села, где сейчас идут интенсивные бои. Противник подтягивает резервы, пытаясь локализовать прорывы.В Курахово бои приобретают особую интенсивность. Под контролем российских войск находится около половины территории города. Южнее до Успеновки остается примерно 3 км, и ведется подготовка к возможному штурму. Со стороны Трудового подразделения российских сил прощупывают возможности форсирования реки Сухие Ялы. К северу от Курахово российские войска практически взяли под контроль Берестки, а также продвинулись в Солнцевке, где отмечается снижение активности ВСУ. Следующей целью, вероятно, станет населенный пункт Старые Терны. Кроме того, подтверждено освобождение села Дальнее, что также зафиксировано в вечерних обновлениях противника.На Покровском направлении российская армия развивает успех западнее Селидово. Бои идут в населенных пунктах Юрьевка, Пустынка, Желтое, Пушкино и Заря, постепенно смещая фронт в западном направлении. Отмечается продвижение российских подразделений вдоль трассы Е-50 и вдоль берегов Кураховского водохранилища.В Часов Яре боевые действия идут в восточной части огнеупорного комбината и на территории стадиона. Российским разведывательным группам удалось проникнуть в первые многоэтажные здания, однако противник продолжает активно сопротивляться, используя ударные дроны, артиллерию и минометы польского производства.Российские десантники из состава 98-й дивизии ВДВ уничтожили под Часовым Яром немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Это достаточно редкая "зверюга", всего ВСУ получили от Германии, Нидерландов и Италии порядка 28 таких 155-мм артустановок. PzH 2000 — одно из совершенных орудий, в первую очередь из-за скорострельности (три снаряда за девять секунд и десять за 58 секунд) и дальности поражения в 30 км. Есть у неё и недостатки — боится пыли и перегрева, недостаточно маневренна, требует технического обслуживания, которое на поле боя достаточно сложно обеспечить.PzH 2000 была обнаружена разведывательным беспилотником и уничтожена ударным дроном-камикадзе "Ланцет". К слову, броня этой самоходки достаточно слабая, не защищает даже от пуль. Как правило, такую гаубицу держат на удалении, однако российские десантники её выследили и разнесли одним точечным ударом. На кадрах, представленных Минобороны РФ, видно, как детонирует её боекомплект.Минобороны РФ на днях продемонстрировало кадры боевой работы новейших ударных беспилотников самолётного типа "Молния-2", которые были применены по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. "В ходе уничтожения малых мобильных групп украинской армии военнослужащие группировки войск “Север” применяют различные беспилотные летательные аппараты. Одно из подразделений группировки имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников — от обычных FPV-дронов до камикадзе самолётного типа “Молния-2”. Этот беспилотник показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач. В настоящее время военнослужащие “Северных” используют как первую версию “Молнии”, так и усовершенствованную “Молнию-2”", — рассказали в Минобороны РФ.Новый беспилотник оснащён катапультой. Компрессор создает давление, а система резким напором воздуха выдувает БПЛА в полёт. Управление "Молнией" осуществляется с помощью пульта и специальных очков, как и управление FPV-дроном. Военнослужащие меняют точку базирования при каждом новом запуске, что позволяет оставаться незамеченными для противника.Тульские десантники с применением артиллерии уничтожили за минувшие сутки подразделения ВСУ, которые были блокированы в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. "Артиллерия в составе батарей ствольной и реактивной артиллерии уверенно выполняет поставленные задачи по уничтожению боевиков. Работают в круглосуточном режиме в сложнейших условиях. От расчётов и установок целей до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 15 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает до восьми выстрелов в минуту из ствольной артиллерии и пакета реактивных снарядов из РСЗО БМ-21 “Град” за несколько секунд", — отметили в военном ведомстве.Времьевское направление. Ежедневно идет расширение зоны нашего контроля около Большой Новоселки - сразу с нескольких флангов. Прежде всего это наступление со стороны Шахтерского по направлению к Раздольному. Под контроль российских войск перешли несколько лесополос, а также опорных пунктов. А 139 ошб так и вовсе обошел село со стороны балок Наливач и Шулича с севера, практически выйдя к трассе Т-05-18. К Востоку от Великой Новоселки существенное продвижение наших штурмовых групп между рекой Кашлагач и трассой.Активные наступательные действия ВС РФ практически на всех участках фронта вынудили противника, а точнее-их кураторов в Пентагоне и Лондоне применить дальнобойные реактивные ракеты по территории РФ. За три дня были нанесены удары по объектам в Брянской, Курской областей. Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, пять американских снарядов АТАКАМС, а также РСЗО HIMARS. Об ответном ударе нового баллистического комплекса средней дальности действия "Орешник" сейчас говорит весь мир.Министр обороны РФ Андрей Белоусов на минувшей неделе проинспектировал группировку войск "Север". Выступая на совещании перед командным составом, особо подчеркнул, что ВС РФ перемололи в зоне СВО лучшие части ВСУ. Глава военного ведомства также отметил примечательную особенность-российская армия сорвала фактически всю кампанию ВСУ 2025 года.Отвечая на очередные вызовы Запада, ВС РФ и в дальнейшем будет выполнять поставленные задачи спецоперации на Украине. Соглашусь с мнением авторитетных военных экспертов:- Корейцы пойдут в бой точно!- Энергетика Украины будет обнулена без оглядки на вопли и стоны киевского режима и мирового сообщества.- Оптоволокно и связь между Европой и США пойдут под нож.- Никаких мирных переговоров и заморозки войны в ближайшие полгода не будет!О том, что говорят украинские военные о ситуации на линии боестолкновений - в статье Дмитрия Ковалевича "Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте"

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купянск

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россия, купянск, харьковская область, владимир зеленский, андрей белоусов, вооруженные силы украины, верховная рада, вдв, эксклюзив, спецоперация, сво