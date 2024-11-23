https://ukraina.ru/20241123/1059148441.html

Россия приняла вызов. Но пока не до всех дошло

Россия приняла вызов. Но пока не до всех дошло - 23.11.2024 Украина.ру

Россия приняла вызов. Но пока не до всех дошло

Ракетная атака на Днепр стала скорее информационной бомбой. Так Владимир Зеленский заявил, что ракета, ударившая по городу, соответствует характеристикам межконтинентальных баллистических ракет. Также Bloomberg предположил, что это первый случай применения МБР.

2024-11-23T07:28

2024-11-23T07:28

2024-11-23T07:29

россия

украина

днепропетровск

владимир зеленский

джо байден

елена панина

южмаш

bloomberg

офис президента

рс-26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136586_0:258:768:690_1920x0_80_0_0_e6d1ca5fb490441a2ab39c73aae01379.jpg

Данный вид вооружения способен поражать цели на расстоянии до 5000 км, а также может нести ядерный заряд. Западное издание допустило, что именно таким образом Россия ответила на разрешение США бить дальнобойными ракетами. Минобороны РФ уже подтвердило, что западные ракеты дальнего радиуса уже были применены и были сбиты ( это были Storm Shadow). Все это указывает на то, что война может перейти на новые рубежи - и по дальности, и по мощности. Что по этому поводу думают аналитики - в обзоре соцсетей.Политический консультант Мария СергееваСложно сказать, какой именно ракетой ударили ночью по Южмашу, то ли межконтинентальной баллистической, то ли просто баллистической, то ли ещё какой другой. Я эксперт по коммуникациям, а не по вооружениям. Но вот что я точно вижу, что ракета эта чхала на любое ПВО. А ещё вижу, что эта ракета не содержала в себе того боевого заряда, который могла бы содержать, иначе видео с места получилось бы совсем другим. И сдаётся мне, что не ракета это вовсе, а послание. Довольно таки однозначное. Не только и не столько Украине. Потому что можем.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакСегодня РФ впервые применила в Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Она ударила по Днепру, где, по заявлению экс-советника Офиса президента, был поражен завод "Южмаш". Это, вероятно, первое боевое применение МБР в мире. Хотя пока РФ его не подтверждала - только украинские Воздушные силы. Об этой ракете вчера писали все паблики, и у нас информация была в том числе. Называлась предположительная модель ракеты - "Рубеж-26" (одна ракета = три Искандера). Пока подтверждений этому нет. Но модель ракеты уже активно обсуждается. Что это за изделие? Официально о принятии таких ракет на вооружение в РФ не сообщалось. И никаких открытых данных о статусе этой разработки нет. В 2018 году российские СМИ писали, что проект "Рубеж" вообще отложили в пользу более перспективного комплекса "Авангард". Возможно, секретность вокруг "Рубежа" объясняется тем, что данная ракета относится к ракетам средней дальности, запрещенным договором по их сокращению - из-за предполагаемой дальнобойности от 2000 до 6000 километров. Важно то, что это вооружение предназначено в первую очередь для доставки ядерных зарядов. Вот вам и сигнал на дальнобой от Байдена… Если, конечно, такую ракету действительно запускали. Тем временем ABC News со ссылкой на западного чиновника сообщает, что ВС РФ не применяли МБР.Директор Международного института политически и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаРоссия повысила ставки, ударив по Украине МБР? Официальные источники в Киеве заявляют о первом в истории боевом применении ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты — в обычном, не ядерном оснащении. Целью объявляется завод "Южмаш" в Днепропетровске — сообщается, что цель была успешно поражена. Местные источники утверждают, что звук прилёта был слышен за 20 с лишним км. Если перед нами не целенаправленная дезинформация со стороны противника, то можно осторожно предположить, что это могла быть РС-26 "Рубеж". Эта МБР, естественно, может быть и в ядерном оснащении. Ряд украинских ресурсов воспринимают этот как "наглядное предупреждение Киеву" — а точнее, их хозяевам в США — что может последовать дальше в случае продолжения их ударов в глубь территории России. Вес боевой части РС-26 "Рубеж" в обычном снаряжении может составлять 1200 кг, что делает её эффективной для поражения защищённых целей — в отличие от того же "Искандера" с боеголовкой массой до 500 кг. Кстати, по применению МБР в обычном оснащении есть один важный нюанс. Вплоть до последнего момента, до самой встречи ракеты с целью, противнику неизвестно, с каким зарядом она летит: обычным или специальным.Публицист Андрей ПерлаЯ не военный эксперт, я по плохого качества видео тип ракеты и боеприпаса определить не умею. Однако сам факт обсуждения "не МБР ли это" в западной прессе тянет на очень серьезное и последнее предупреждение. Отнюдь не "китайское" потому что очень действенное. Доступное пониманию.Военный эксперт Михаил ЗвинчукСегодня ночью российские войска провели очередную атаку по украинским территориям. Самым важным стал удар по промышленному предприятию "ЮжМаш" в Днепропетровске, в ходе которого могла быть использована межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). По некоторым признакам, для этого действительно могла применяться МБР (это видно по характерным разделяющимся головным частям), что является первым успешным боевым применением такого типа вооружения в истории военных конфликтов. Боевые части были в неядерном исполнении. Хотя в Сети ходят разговоры про РС-26 "Рубеж", тип ракеты достоверно неизвестен. Украинские формирования сбить МБР не смогли, о чем также свидетельствуют кадры прилетов. Это можно назвать явным сигналом спонсорам т.н.Украины (особенно в годовщину Майдана) на фоне разрешения Запада на применение дальнобойных ракет. Насколько они его поняли — покажет время. Но сегодняшний удар — это действительно нетривиальный ход, так как ранее ничего подобного не было. И есть основания полагать, что это не последнее такое применение.Политолог Юрий БаранчикС учетом обнародованного FighterBomber видео с достоверными прилетами по Южмашу, можно говорить о том, что прилет неведомой МБР был в самом деле демонстрацией. В отличие от будничных Х-101. На видео прибытия неведомой МБР кто-то увидел 6, кто-то - 36 прилётов. Но прилёты это странные, потому что ни одного взрыва нет. И выглядит как то, что по Днепропетровску попали демонстраторы боевых блоков. Или что-то похожее на них, но с инертной боевой частью. Очень скоростное, так что тем, по кому это упало, не позавидуешь. Тем временем, в западных СМИ и украинских тоже царит оглушительная тишина. И понятно, отчего. Первое в мире применение МБР по реальному противнику, пусть и в пропагандистских целях, это совершенно незаурядное событие.О том, почему удар "Орешником" по Южмашу не впечатлил США и чем по-настоящему можно их напугать - в мнении Ростислав Ищенко "США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать"

россия

украина

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

россия, украина, днепропетровск, владимир зеленский, джо байден, елена панина, южмаш, bloomberg, офис президента, рс-26, эксклюзив