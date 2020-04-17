Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский на своей странице в соцсети Facebook в связи с информацией о массовом заражении врачей, борющихся с эпидемий, поделился своими размышлениями о сути библейской фразы «исцели самого себя»

Мысли во время карантина: Medice, cura te ipsum! (Латинское крылатое выражение. Означает призыв обратить внимание на самого себя и собственные недостатки. — Ред.)

Вспомнил это высказывание, читая о массовых заражениях врачей, занятых исцелением пациентов, больных коронавирусом. Теперь врачам придётся исцелиться самим прежде, чем вернуться к спасению всё новых и новых инфицированных. Было бы естественно, если бы я подумал об этой максиме в связи тем, как европейские учителя гуманизма бросились отгораживаться друг от друга… Нет, я не об этом.

Я привык воспринимать эту максиму как призыв избавиться от собственных пороков, прежде чем упрекать других. Однако прямая ссылка на Евангелие от Луки (гл. 4, ст. 23) озадачивает:

«Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме». Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 17 апреля

В каком смысле «исцели Самого Себя»? От чего Иисус должен Себя исцелить? И зачем Он сам об этом заговорил? На первые два вопроса авторитетный толкователь Нового Завета А.П Лопухин даёт довольно странную, логически противоречивую интерпретацию:

«Как врач, который хочет лечить других, должен сначала показать свое искусство на себе самом, так поступи и Ты… Если хочешь Ты выступить в качестве богопосланного избавителя Своего народа (ср. ст. 21 с 18-19 ст.), то помоги прежде всего Самому Себе избавиться от того, что мешает Тебе добиться Своей цели — заставь нас забыть о Твоем ничтожном происхождении и Твоей скромной жизни, какую Ты вел до сих пор в Назарете: сделай такое чудо, которое действительно и сразу возвысило бы Тебя в глазах всех нас. Тогда мы поверим, что Ты послан от Бога».

Иными словами, с одной стороны, есть нечто такое, от чего Спаситель должен «избавиться», с другой стороны это «нечто» вообще относится не собственно к Иисусу, а, скорее, к тем, к кому Он обращается: они «должны забыть о ничтожном происхождении Иисуса и…». А для этого Иисус должен явить чудо, какое по слухам, Он явил в Капернауме. Но Иисус отказывается что-либо доказывать потому, что убеждён, что ему всё равно не поверят, ибо «нет пророка в своём Отечестве».

Странный, на мой взгляд, эпизод. Если Иисус знал (а Он знал!), что Ему всё равно не поверят, зачем там проповедовал? И это возвращает нас третьему вопросу — зачем Он сам заговорил: «вы скажете Мне…»? Не затем ли, чтобы его изгнали из синагоги, и даже попытались убить? Не затем ли, чтобы покинуть своё Отечество и проповедовать там, где Его не знали, где легче было бы уверовать в богопосланного Спасителя и лишь уверовав, сделать возможным явление чуда?

Странность эпизода не ограничивается тем, о чём речь шла выше. Ещё одна — упоминание слухов о чуде в Капернауме, хотя апостол Лука до этого эпизода не упоминает об этом чуде. Но уже в той же Гл.4. ст31. говорит о том, что Иисус пришёл в Капернаум (после того, как Его изгнали из Назарета), где и явил чудо. Т.е., строго говоря, слухи о чуде в Капернауме появились раньше, чем там появился Иисус (если следовать логике апостола Луки).

Странные мысли приходят в голову на вторую неделю карантина. Не будь пандемии, вряд ли достал бы с полки Евангелие.