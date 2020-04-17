Вчера проголосовали изменения в регламент Рады, который открывает путь принятия «антиколомойского закона».
Все задаются вопросом: а что вообще такое антиколомойский закон? И почему о нем так много говорят, пишут и показывают? Столько слов, что все запутались, кто кому должен и, кто кому Рабинович. Уверена, что меньше всех в этом понимает сам Зеленский.
Для президента формально принятия закона — это маркер для получения кредита МВФ и удержание страны от дефолта. Но есть куда более важная понятийная часть. Объясняю, как для домохозяек — простыми словами.
Итак. Что угнетает Зеленского?
Его отягощают обещание по Приватбанку, которое он дал Коломойскому при избрании на должность. Чего добивается Бородатая Бабушка?
За много лет существования ПриватБанка ему было выдано от государства миллиарды долларов в качестве рефинанса. Коломойский легко относится к деньгам. Берет как чужие, а отдаёт как свои. Но в тот момент, когда ПриватБанк не смог рассчитаться по своим обязательствам, государство вошло в капитал банка. И дополнительно инвестировало туда 150 млрд грн.
Игорь Валерьевич успел вывести остатки красивой жизни из-под залога — газеты, заводы, пароходы, ранее принадлежавшего ему ПриватБанка. И как в том старом анекдоте — ещё и остался должен.
Сегодня во всех значимых юрисдикциях мира государство пытается взыскать долги с «котлетного» олигарха. В Англии, в Америке, в Щвейцарии, на Кипре и уже даже в Израиле. Судебные органы респектабельных стран мира загнали Бородатую Бабушку в карантин в Украину ещё до наступления карантина, наложив всемирный арест на его счета и активы.
Но вернёмся к сути. Что именно нужно Коломойскому?
Ему уже давно не нужен банк. Это иллюзия. Суды и троллинг власти он совершает лишь для того, чтобы усилить переговорную позицию с государством. Его цель — мировое соглашение. Измотать слабо понимающего и зависимого Зеленского до такой степени, чтобы он (в лице государства) подписал с ним мировую. Как говорят на сленге, он хочет разойтись краями. Причём суть соглашения будет как эпизод из фильма «Свадьба в Малиновке». Это мне. Это снова мне. Это тебе. А это опять мне.
Мировое соглашение позволит прекратить судебное преследование и подарит олигарху долгожданную свободу. А то от этих котлетных вечеринок уже изжога. И рожи одни и те же.