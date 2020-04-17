Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова на своей странице в соцсети Facebook пояснила, что бывший владелец "Приватбанка" олигарх Игорь Коломойский на самом деле стремится заключить «мирное соглашение» с государством для того, чтобы снять судебные претензии в ЕС и США

Вчера проголосовали изменения в регламент Рады, который открывает путь принятия «антиколомойского закона».

Все задаются вопросом: а что вообще такое антиколомойский закон? И почему о нем так много говорят, пишут и показывают? Столько слов, что все запутались, кто кому должен и, кто кому Рабинович. Уверена, что меньше всех в этом понимает сам Зеленский.

Для президента формально принятия закона — это маркер для получения кредита МВФ и удержание страны от дефолта. Но есть куда более важная понятийная часть. Объясняю, как для домохозяек — простыми словами.

Итак. Что угнетает Зеленского?

Его отягощают обещание по Приватбанку, которое он дал Коломойскому при избрании на должность. Чего добивается Бородатая Бабушка? Не только Коломойский: Бортник назвал три группы конфликта, выступающие против закона о банках © стрингер

За много лет существования ПриватБанка ему было выдано от государства миллиарды долларов в качестве рефинанса. Коломойский легко относится к деньгам. Берет как чужие, а отдаёт как свои. Но в тот момент, когда ПриватБанк не смог рассчитаться по своим обязательствам, государство вошло в капитал банка. И дополнительно инвестировало туда 150 млрд грн.

Игорь Валерьевич успел вывести остатки красивой жизни из-под залога — газеты, заводы, пароходы, ранее принадлежавшего ему ПриватБанка. И как в том старом анекдоте — ещё и остался должен.

Сегодня во всех значимых юрисдикциях мира государство пытается взыскать долги с «котлетного» олигарха. В Англии, в Америке, в Щвейцарии, на Кипре и уже даже в Израиле. Судебные органы респектабельных стран мира загнали Бородатую Бабушку в карантин в Украину ещё до наступления карантина, наложив всемирный арест на его счета и активы.

Но вернёмся к сути. Что именно нужно Коломойскому?

Ему уже давно не нужен банк. Это иллюзия. Суды и троллинг власти он совершает лишь для того, чтобы усилить переговорную позицию с государством. Его цель — мировое соглашение. Измотать слабо понимающего и зависимого Зеленского до такой степени, чтобы он (в лице государства) подписал с ним мировую. Как говорят на сленге, он хочет разойтись краями. Причём суть соглашения будет как эпизод из фильма «Свадьба в Малиновке». Это мне. Это снова мне. Это тебе. А это опять мне.

Мировое соглашение позволит прекратить судебное преследование и подарит олигарху долгожданную свободу. А то от этих котлетных вечеринок уже изжога. И рожи одни и те же.