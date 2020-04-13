Отказываюсь понимать безмолвие власти в отношении военного преступления, совершенного недавно в Горловке, где с помощью беспилотника убили девушку и сильно ранили мужчину.
Поэтому присоединяюсь к обращению митрополита Митрофана к Зеленскому и требую внятных объяснений касательно данного военного преступления.
В этой ситуации вычислить, кто "нажимал на кнопку", просто элементарно, расследование данного дела простое, как "угол дома", но, по всей видимости, никто не планирует выявлять преступников, втягивая этим самым государство Украина в соучастники этого военного преступления.