Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook заявил, что присоединяется к обращению митрополита Митрофана к Зеленскому по поводу расследования убийства девушки в Горловке

Отказываюсь понимать безмолвие власти в отношении военного преступления, совершенного недавно в Горловке, где с помощью беспилотника убили девушку и сильно ранили мужчину. Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Поэтому присоединяюсь к обращению митрополита Митрофана к Зеленскому и требую внятных объяснений касательно данного военного преступления.

В этой ситуации вычислить, кто "нажимал на кнопку", просто элементарно, расследование данного дела простое, как "угол дома", но, по всей видимости, никто не планирует выявлять преступников, втягивая этим самым государство Украина в соучастники этого военного преступления.