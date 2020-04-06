Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что бюрократы из МВФ паническими заявлениями хотят повысить свою значимость в условиях кризиса и всячески его провоцируют

Зачем МВФ раздувает панику?

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, заявила, что пандемия отбросила мир в рецессию, «намного более худшую», чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов, и назвала сложившуюся ситуацию «самым темным часом человечества». В ожидании кредита МВФ Украина запускает печатный станок. Главные темы соцсетей 3 апреля © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Вот спрашивается, зачет тетка нагнетает панику? Причем уже не раз! "Намного худшую" или "немного лучшую"! Зачем эти метафоры? Никто еще ничего не знает, экономика вообще вещь в принципе не прогнозируемая.

Но любой кризис — это всегда кризис доверия. Не верю в кризис — даю кредит своему партнеру, экономика работает. Верю — не даю, экономика не работает.

Если МВФ будут постоянно орать про кризис, то он сам и станет источником этого кризиса, потому что кризис начинается в головах. Если люди поверят в кризис, то разумеется он настанет.

Складывается впечатление, что бюрократы из МВФ хотят повысить свою роль и значимость в условиях кризиса и всячески его приближают. А то было много разговоров, что МВФ надо ликвидировать к чертям собачьим, как бюрократическую организацию, которая стала слишком влиятельной и стала жить собственными интересами.