Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook подчеркнула, что в результате позорного голосования по «закону о земле» власть вместо обещанных кредитов получила новые требования от МВФ

Совершенно без злорадства хочу спросить у «слуг», нажавших зелёные кнопки за рынок земли вместе с псами Порошенко и голосами Сороса:

Вот вы оправдываете себя тремя вещами:

1. Маленькая концентрация земли и пока только для физлиц.

2. Запрет продажи государственной и коммунальной земли.

3. Очень деньги нужны.

Это, конечно, чистая ложь, так как: Денег еще не заслужили. МВФ озвучил новые требования к Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

1. Закон выписан не под мелких фермеров, а под банки.

2. Банки вы поставили на колени другим законопроектом, зачем-то названным аниколомойским.

3. Деньги нужны только потому, что вы решили отдать 17 млрд долл. долга, чтоб мечтать о новом долге в 10 млрд долл.

И вот вы предали интересы государства и избирателей, публично спарились с псами Сороса и… И?

Страна получила не деньги, а новые требования:

— секвестировать бюджет для убийства экономики;

— продолжить «реформы» по ликвидации граждан;

— открыть рынок земли юрлицам;

— увеличить концентрацию земли;

— добить банки новым законом и

— ожидать новых требований.

При этом вы опозорились навсегда, а свора Порошенко получила прощение всех грехов. Так чего вы добились? И знаете, что будет дальше?

Вы продолжите и случку с Порошенко, и исполнение всех требований из Вашингтонского обкома. У вас просто нет силы и смелости, а значит, нет выхода.

СлуГоПёс —это коалиция мародёров войны и эпидемии. Худшее, что могло случиться со страной.