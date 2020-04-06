Совершенно без злорадства хочу спросить у «слуг», нажавших зелёные кнопки за рынок земли вместе с псами Порошенко и голосами Сороса:
Вот вы оправдываете себя тремя вещами:
1. Маленькая концентрация земли и пока только для физлиц.
2. Запрет продажи государственной и коммунальной земли.
3. Очень деньги нужны.
Это, конечно, чистая ложь, так как:
1. Закон выписан не под мелких фермеров, а под банки.
2. Банки вы поставили на колени другим законопроектом, зачем-то названным аниколомойским.
3. Деньги нужны только потому, что вы решили отдать 17 млрд долл. долга, чтоб мечтать о новом долге в 10 млрд долл.
И вот вы предали интересы государства и избирателей, публично спарились с псами Сороса и… И?
Страна получила не деньги, а новые требования:
— секвестировать бюджет для убийства экономики;
— продолжить «реформы» по ликвидации граждан;
— открыть рынок земли юрлицам;
— увеличить концентрацию земли;
— добить банки новым законом и
— ожидать новых требований.
При этом вы опозорились навсегда, а свора Порошенко получила прощение всех грехов. Так чего вы добились? И знаете, что будет дальше?
Вы продолжите и случку с Порошенко, и исполнение всех требований из Вашингтонского обкома. У вас просто нет силы и смелости, а значит, нет выхода.
СлуГоПёс —это коалиция мародёров войны и эпидемии. Худшее, что могло случиться со страной.