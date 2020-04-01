Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что одним из последствий пандемии коронавируса может стать обострение социально-экономического напряжения в постсоветских странах, которые многие годы снижали его за счет трудовой миграции

CODIV и трудовая миграция.

CODIV рискует обрушить государственность в многих постсоветских республиках, чьи элиты сбрасывали социальное-экономическое напряжение внутри своих стран с помощью трудовой миграции.

Если ранее элиты вместо стабилизации политической ситуации и перезапуска экономики максимально упрощали для своих граждан выезд в другие государства на заработки, — поэтому Киев так не мог нарадоваться безвизовому режиму с ЕС — то теперь большинство этих граждан вновь оказалось на территории Украины.

И вернуться к местам работы в ближайшее время они не смогут: пример Китая, который COVID победил, но границы не открыл из-за боязни повторного заражения, тому доказательство.

Когда у трудовых мигрантов закончатся деньги и наступит осознание того, что они не смогут уехать трудиться в Польшу/Россию, властям национальных республик бывшего СССР стоит ожидать беды. Безработный человек — злой человек, и злость может выплеснуть как с помощью правовых механизмов (выборы или референдум), так и с помощью неправовых (погром, грабёж, разбой). Безработица и голодные бунты. Что ждет Украину из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Следовательно, первейшей задачей постсоветских элит будет стабилизация обстановки:

1. Максимально быстрое открытие границ (вот только это невозможно — на Украине COVID в популяции и границы будут закрыты до тех пор, пока граждане там не переболеют).

2. Накачка экономики кредитами МВФ в обмен на политические или экономические уступки. Киев не просто так продаёт землю — элиты спасают себя здесь и сейчас, понимая, временный характер своего правления и возможность наворовать себе на безбедную старость.

3. Усиление репрессивного аппарата — Киев не сокращает расходы на силовиков, а неизбежный рост влияния Авакова уже привёл к тому, что он стал вторым лицом в государстве и перспективой стать первым.

Другим же республикам, например, Молдове грозит хаос. Из республик Средней Азии легче всего проблемы перенесут граждане Кыргызстана — их труженики не гастрабайтеры, а работники из стран ЕАЭС. Таджикам и узбекам будет сложнее всего.

Что же касается индивидуального измерения, то в выигрыше останутся те, кто не вернулся на ту же Украину, а остался в Италии/Польше/России. Этим шагом они показали лояльность новому государству, остались ближе к рынку труда, повысив свои шансы на первоочередное трудоустройство, и увеличили шансы стать полноправными гражданами — COVID подводит черту под эпохой гастарбайтерства.

В постCOVIDное время государства будут делать ставку на новых граждан. Первым до этого додумалась Польша, второй — Россия, которая, впрочем, ещё не завершила трансформацию миграционного законодательства. Значит, депутатам и чиновникам нужно ускориться.