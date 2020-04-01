Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook рассказал, как в нынешней ситуации мирового кризиса нужно действовать украинской власти в отношениях с западными кредиторами

Отдавать долги или не отдавать? Вот в чем вопрос!

Сейчас в Украине сложилась такая ситуация, что практически половину доходов государственного бюджета необходимо пустить на возврат долгов и процентов по ним. Вот Вам результат разрушительной политики, проводимой в Украине в последние 6 лет.

Добавим к этому, что еще четверть запланировано пустить на военно-силовой блок. На другие расходы госбюджета средств практически не остается.

Большинство ключевых персон украинской политики пытаются убедить народ, что эта ситуация — нормальная. Мол, нет другого выхода, кроме как отдавать долги. В таком случае нам новые выдадут, правда, только в размере, необходимом для возврата следующей части долгов. То есть будут держать на коротком поводке. Погребинский: С принятием закона о земле угроза дефолта для Украины меньше не стала © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Идея запросить очередную реструктуризацию тоже признана плохой под тем предлогом, что в таком случае мы получим условия хуже, чем были при Яресько и Яценюке.

Так что же делать? В этой тяжелейшей ситуации только самые настоящие дураки смогут половину реальных доходов госбюджета отдать на долги!

Сейчас главная задача — не дать погибнуть экономике Украины, поддержать людей, потерявших доходы, фирмы и предприятия, частично компенсировать расходы населения на ЖКХ и т.д., побороть коронавирус и спасти наших людей.

На эти нужды и нужно направить средства, предназначавшиеся на погашение долгов. А что же делать с кредиторами?

Во всем мире сейчас очень сложная ситуация, и кредиторы вряд ли рассчитывают на возврат долгов. Они будут рады получить хоть что-то.

Именно в таких условиях стоит идти на реструктуризацию долга, т.к. можно получить самые хорошие условия, гораздо более выгодные, чем получили несколько лет назад Яценюк и Яресько.

Но и бояться полного отказа от выплаты долгов тоже не стоит. Я исхожу из своего громаднейшего опыта. Да и ситуация отказа от выплаты долгов в Украине уже была — в 1999 г. после дефолта в РФ, обвала украинской национальной валюты и азиатского кризиса. Украина была вынуждена пойти на соглашение с Парижским клубом кредиторов.

Тогда Ющенко был министром финансов, и он получил очень невыгодные условия. Согласно соглашению, мы фактически потеряли экономический суверенитет. То есть все экономические решения должны были согласовываться с комитетом кредиторов, приходилось постоянно ездить туда на поклон, вести унизительные переговоры и т.д. Но нам с 2002 г. удалось вывести экономику Украины на подъем, а в 2003 г. уже расплатились и забыли о нем.

Исходить надо, прежде всего, из интересов своей экономики, своего народа, своей страны.