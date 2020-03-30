Украинский журналист Павел Волков на своей странице в соцсети Facebook высказал предположение, что отставка министра здравоохранения была связана с осознанием катастрофического положения, в которой оказалась украинская медицина после реформ Супрун

Министры финансов и здравоохранения Украины подали в отставку в разгар пандемии © Андрей Лубенский Азарова) таки подал в отставку, не успев толком ничего наздравоохранять.

Т.к. системы здравоохранения на Украине после известных реформ практически не осталось (у нас в Запорожье на днях, например, закрылся кожвендиспансер), то абсолютно все равно, кто будет следующим министром.

Думаю, что дизайнер интерьеров или собачий парикмахер вполне подойдут. Как раз в тренде. А вы кого бы предложили?