Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что столичная мэрия привлекла к охране общественного порядка во время карантина отъявленных бандитов и неонацистов из «Свободы» и С14

Неонацисты официально получили право от столичной мэрии проверять документы и применять силу против неугодных.

Так, Кличко додумался привлечь к «поддержанию правопорядка» в Киеве ультраправую организацию «Муніципальна варта», состоящую преимущественно из боевиков из группировки С14 и молодежного крыла «Свободы», которая с момента создания в 2017 г. начала получать миллионное государственное финансирование. Подобные дежурства будут идти «до улучшения эпидемической ситуации». Расисты и министры. С14 объявила в центре Киева «зачистку от цыганских террористов» © strana.ua

Напомню, именно эти молодчики захватили здание киевской мэрии во время госпереворота и организовали там пыточную, причастны к убийству украинского писателя Олеся Бузины и украинского журналиста из «Вестей» В. Веремия, пытались захватить Киево-Печерскую Лавру, неоднократно проводили мероприятия по устрашению священников и прихожан канонической УПЦ, совершили нападения на главреда издания «Страна» И. Гужву и журналиста телеканала «NewsOne» Р. Коцабу, отличились погромом в цыганском таборе на Лысой горе в Киеве, карательным рейдом на киевском железнодорожном вокзале и многими другими не менее низменными и противозаконными деяниями.

Этим экземплярам надо не в облавах и проверках участвовать, а в исправительных колониях и тюрьмах сидеть.