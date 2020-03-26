Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что реальная опасность дефолта состоит в возможном разрыве сотрудничества Украины с МВФ в результате непринятия Верховной Радой антиколомойского законопроекта

Еще раз о дефолте. Вот где есть реальная опасность дефолта, так это в разрыве сотрудничества с МВФ в результате непринятия законопроекта о невозможности возврата национализированных банков прежним владельцам.

Кабмин подготовил сбалансированный проект этого закона, в котором учтены замечания экспертов и бизнеса. Но у Коломойского хотят продолжить борьбу за "Приватбанк" и пытаются сорвать принятие законопроекта, предложенного Кабмином.

Насколько я понимаю, большинство депутатов «Слуги народа» готовы поддержать «антиколомойский» законопроект. Они даже запустили флешмоб в его поддержку. За этот закон выступает и президент Зеленский. Украине грозит дефолт не только из-за коронавируса — Гончарук © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Но голосов одной фракции «СН» (за вычетом депутатов, связанных с Коломойским) может и не хватить. Прежде всего потому, что часть депутатов может отсутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады, кто-то по болезни (таких пока немного), а кто-то — из-за опасения заразиться.

Поэтому необходима максимальная мобилизация всех политических сил, которые не хотят рисков дефолта и масштабного экономического кризиса в стране. Это в том числе касается и оппозиции. В данном случае надо забыть о политических разногласиях и озаботиться интересами выживания национальной экономики.

Стихийный дефолт может стать экономической и социальной катастрофой, а в условиях нынешней пандемии и противостояния российской агрессии это еще и огромный риск для национальной безопасности.