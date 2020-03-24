Украина — очередной урок, как нельзя делать.
Кошмар с полной блокировкой транспорта по всей Украине продолжается. Люди бьются на остановках не потому, что они тупые и не понимают угрозы инфицирования.
Для многих эта дорога — единственное средство выживания, путь к рабочему месту, которое дает хоть и мизерный, но кусок хлеба. Для многих это — возможность добраться к лежачему родственнику, для которого они остаются единственным средством получить чай и теплую кашу.
Голодная смерть детей и родителей — не эфемерная угроза, а жуткая реальность, которую обеспечивает героическая борьба с коронавирусом.
А сколько людей просто умрет, лишенных элементарной помощи близких?
И единственное, что вызывает злорадное чувство, это участь украинской элиты в глобальном Армагеддоне.
Десятилетиями они грабили свою страну, в полной уверенности, что смогут в нужное время слинять на уютную виллу в Швейцарии или Мальдивах. Они платили баснословные деньги клиникам Шарите, покупали палаты в больницах Израиля и Испании, оставляя руины поликлиник и больниц на Украине. А тут- опа!!
А там их никто не собирался впускать и лечить за их краденные миллионы и миллиарды.
Порошенко на последнем поросячьем визге вернулся на Украину не из-за решимости отстаивать свою позицию. Он прочухал, что в охваченной эпидемией Испании ему светит быть иностранцем-изгоем, где никакой врач не примчится нему на помощь по первому звонку. А его диабет и прочие сопутствующие заболевания не оставят шансов в случае заражения коронавирусом.
А что говорить о «скромных миллионерах», разных депутатах, чиновниках и владельцах швейных фабрик и городских рынков? Они теперь оказываются в обшарпанных и нищих стационарах, убитых реформой Супрун.
Они остаются жить, пусть даже за заборами, но в ограбленной ими стране, среди обворованных ими граждан.
Их участь — обычная участь вождей бантустанов, которые продали своих соплеменников, но по итогу были выкинуты из общества хозяев, и вынуждены вернуться к преданным и проданным.
Их участь незавидна. Неужели из этого не извлекут уроки компрадоры и либералы всех мастей в, скажем так, сопредельных странах?