Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на своей странице в соцсети Facebook заметила, что эпидемия коронавируса и закрытие на карантин всех европейских стран показали истинное место, отведенное «западными партнерами» украинской элите

Украина — очередной урок, как нельзя делать.

Кошмар с полной блокировкой транспорта по всей Украине продолжается. Люди бьются на остановках не потому, что они тупые и не понимают угрозы инфицирования.

Для многих эта дорога — единственное средство выживания, путь к рабочему месту, которое дает хоть и мизерный, но кусок хлеба. Для многих это — возможность добраться к лежачему родственнику, для которого они остаются единственным средством получить чай и теплую кашу.

Голодная смерть детей и родителей — не эфемерная угроза, а жуткая реальность, которую обеспечивает героическая борьба с коронавирусом.

А сколько людей просто умрет, лишенных элементарной помощи близких? Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 24 марта

И единственное, что вызывает злорадное чувство, это участь украинской элиты в глобальном Армагеддоне.

Десятилетиями они грабили свою страну, в полной уверенности, что смогут в нужное время слинять на уютную виллу в Швейцарии или Мальдивах. Они платили баснословные деньги клиникам Шарите, покупали палаты в больницах Израиля и Испании, оставляя руины поликлиник и больниц на Украине. А тут- опа!!

А там их никто не собирался впускать и лечить за их краденные миллионы и миллиарды.

Порошенко на последнем поросячьем визге вернулся на Украину не из-за решимости отстаивать свою позицию. Он прочухал, что в охваченной эпидемией Испании ему светит быть иностранцем-изгоем, где никакой врач не примчится нему на помощь по первому звонку. А его диабет и прочие сопутствующие заболевания не оставят шансов в случае заражения коронавирусом.

А что говорить о «скромных миллионерах», разных депутатах, чиновниках и владельцах швейных фабрик и городских рынков? Они теперь оказываются в обшарпанных и нищих стационарах, убитых реформой Супрун.

Они остаются жить, пусть даже за заборами, но в ограбленной ими стране, среди обворованных ими граждан.

Их участь — обычная участь вождей бантустанов, которые продали своих соплеменников, но по итогу были выкинуты из общества хозяев, и вынуждены вернуться к преданным и проданным.

Их участь незавидна. Неужели из этого не извлекут уроки компрадоры и либералы всех мастей в, скажем так, сопредельных странах?