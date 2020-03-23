Для любителей футурологии стоит подумать, как нынешняя ситуация (пандемия, мир на карантине, всевозможные ограничения, опасность чрезмерной концентрации людей и прямой физической коммуникации, особенно массовой, и т.п.) изменит мир и образ жизни многих людей?
Понятно, что резко расширится сфера онлайн. Расширятся и станут более разнообразными различные практики (способы деятельности) онлайн. И многие люди, и многие бизнесы (для кого это возможно) уйдут в онлайн. Но не все. Как сейчас есть идейные противники телевизора, так появятся и принципиальные противники жизни в сети, сторонники живого и прямого общения, коллективной эмоции. Эти люди есть и сейчас, но их будет больше.
И разлом между «партией жизни онлайн» и сторонниками живого общения усилится. Наверняка будут политические последствия. Если пандемия станет более масштабной и долгоиграющей, то будут формировать и использовать механизмы решений на глобальном уровне. Могут возникнуть какие-то зачатки «мирового правительства». Но это пока под вопросом.
Более вероятно — усиление тенденций политического изоляционизма (закрыться забором жестких границ от внешних опасностей и чужих людей). Уже начинается дискуссия по поводу якобы большей эффективности авторитарной политической системы.
Отдельная и большая тема — экономические последствия. Глобальный карантин стал катализатором кризисных экономических тенденций. И по нам они ударят сильнее, чем по многим другим странам. И было бы большой ошибкой просто копировать то, что делают другие.
У нас нет таких финансовых ресурсов как у США или ЕС, такого потенциала и централизованного инструментария как у Китая. И наши экономические и социальные проблемы будут несколько иные (в своем эксклюзивном наборе).
Надо будет реагировать именно на наши проблемы и искать подходящие инструменты для их решения, а параллельно формировать новую экономическую модель развития страны, адекватную новому миру, который будет формироваться на наших глазах. Разум — способность решать нестандартные задачи нестандартными методами.