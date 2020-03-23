Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что глобальный карантин стал катализатором кризисных экономических тенденций, которые сильнее всего скажутся на Украине

Для любителей футурологии стоит подумать, как нынешняя ситуация (пандемия, мир на карантине, всевозможные ограничения, опасность чрезмерной концентрации людей и прямой физической коммуникации, особенно массовой, и т.п.) изменит мир и образ жизни многих людей?

Понятно, что резко расширится сфера онлайн. Расширятся и станут более разнообразными различные практики (способы деятельности) онлайн. И многие люди, и многие бизнесы (для кого это возможно) уйдут в онлайн. Но не все. Как сейчас есть идейные противники телевизора, так появятся и принципиальные противники жизни в сети, сторонники живого и прямого общения, коллективной эмоции. Эти люди есть и сейчас, но их будет больше.

И разлом между «партией жизни онлайн» и сторонниками живого общения усилится. Наверняка будут политические последствия. Если пандемия станет более масштабной и долгоиграющей, то будут формировать и использовать механизмы решений на глобальном уровне. Могут возникнуть какие-то зачатки «мирового правительства». Но это пока под вопросом. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 23 марта

Более вероятно — усиление тенденций политического изоляционизма (закрыться забором жестких границ от внешних опасностей и чужих людей). Уже начинается дискуссия по поводу якобы большей эффективности авторитарной политической системы.

Отдельная и большая тема — экономические последствия. Глобальный карантин стал катализатором кризисных экономических тенденций. И по нам они ударят сильнее, чем по многим другим странам. И было бы большой ошибкой просто копировать то, что делают другие.

У нас нет таких финансовых ресурсов как у США или ЕС, такого потенциала и централизованного инструментария как у Китая. И наши экономические и социальные проблемы будут несколько иные (в своем эксклюзивном наборе).

Надо будет реагировать именно на наши проблемы и искать подходящие инструменты для их решения, а параллельно формировать новую экономическую модель развития страны, адекватную новому миру, который будет формироваться на наших глазах. Разум — способность решать нестандартные задачи нестандартными методами.