Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему у него неоднозначное отношение к отставке генпрокурора и в каком качестве Рябошапка имеет шанс вернуться в украинскую политику

У меня очень неоднозначное отношение к сегодняшнему решению по Рябошапке. Я понимаю его логику, знаю о наличии больших проблем в прокуратуре, но думаю, что оно было поспешным и эмоциональным. Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Проблема отсутствия посадок не в Рябошапке. Есть целый комплекс объективных и субъективных причин такой ситуации. У меня такое ощущение, что президента несколько подставили с этим решением. А торжество Бужанского и Дубинского и ОПЗЖ — это индикатор того, кто от этого может выиграть.

Поэтому новый генпрокурор не должен иметь ничего общего с Коломойским, иначе проблем будет на порядок больше. Что касается фразы "Я ухожу, но я вернусь", то ее впервые сказал В.Ющенко при отставке его правительства в апреле 2001 г.

Как может вернуться Рябошапка? Скорее всего, через участие в некоем новом политическом проекте (именно так, кстати, было у Ющенко). Но возможен и другой сценарий. Когда-то старший Разумков (Александр) ушел из из Администрации президента Кучмы (из-за конфликта с Табачником), но затем вернулся. Что-то подобное может случиться и с Рябошапкой.