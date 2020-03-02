Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что старые политики и старые партии уже никогда не получат власть на Украине, а на смену Зеленскому придет кто-то новый

С гомерическим хохотом наблюдаю, как секта «свидомых рогулей» радуется падению рейтинга Зеленского и предвкушает скорый реванш Порошенко. Бедные и несчастные. Живут в какой-то своей выдуманной реальности.

Хотя рейтинг Зеленского действительно падает. И в этом году, осенью, я прогнозирую досрочные выборы в Раду. Вот только Порошенко и его секте от этого ни холодно, ни жарко. Вообще никак. Вадим Карасев: Рейтинг Зеленского снижается, а скоро может и обвалиться © AP, EL/Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, EL/Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

Старые политики и старые партии уже никогда не получат власть в Украине. В первую очередь я говорю о Порошенко и Тимошенко. Оба — политические трупы, без малейшего преувеличения. На месте Петра Алексеевича и Юлии Владимировны я бы давно отошёл в сторону, уступив партийное лидерство кому-то другому — менее токсичному и испачканному. Кстати, в их любимой Европе лидеры партий меняются регулярно. Но не в Украине. У нас и партий-то нет, в основном политические проекты вождей.

Зеленский уйдёт, а на его место придёт кто-то новый. Может, ещё хуже и тупее, но точно новый. Среди старой гвардии потенциал роста имеет только партия Виктора Медведчука. Все остальные — трупы. Через 5 лет Порошенко и Тимошенко будут покоиться там, где сегодня Ляшко и Садовой. А про Ющенко уж и говорить неприлично.

Старые элиты в Украине безвозвратно отмирают, и это прекрасно. Хоть что-то радует.