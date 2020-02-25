Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко 24 февраля на своей странице в Facebook объяснил, почему Киеву необходимо восстановить авиасообщение с Москвой

Авиасообщение между Россией и Украиной могут возобновить в течение месяца © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Зайдите на любой поисковик авиабилетов и «ужаснитесь»: ежедневно — десятки рейсов между Украиной и Россией.

Украинцы не стали летать меньше, просто перевозят их теперь не украинские авиакомпании, а белорусские, прибалтийские, польские и даже турецкие авиалинии. Просто теперь — не 2 часа прямым рейсом, а 5 часов с пересадкой в Минске, Риге, Варшаве, Стамбуле или Праге.

Самые прибыльные направления «Укрзализныци» — из Киева, Одессы и Кривого Рога в Москву. А небом — нельзя.

У нас что, война в небе, а на земле — мир? Почему землёй в Россию можно, а небом — нет? Почему в небе государство не в состоянии предоставить сервис для своих же граждан, да при этом — вернув заработки в авиаперевозках украинским компаниям?

Давно пора уже. И не надо приплетать сюда политику. Не надо нести бред о безопасности. Просто надо к людям относиться по-человечески и на земле, и в небе.