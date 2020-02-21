Бывший глава МВД Украины (2011-2014) Виталий Захарченко на своей странице в соцсети Facebook рассказал, какой закон не позволяет установить истинных виновников в кровавых расстрелах на Майдане в 2014 году

Извечная мечта украинцев — независимое, самостоятельное, демократическое государство.

Стала ли Украина таким государством за годы «независимости»? Приблизили ли украинцев к заветной цели череда государственных переворотов — «майданов», протестов, митинги, флэш-мобы и прочие массовки, внешне похожие на гражданскую активность? Сформировавшиеся профессионалы — «активисты» это благо или зло для народа? Можно ли поставить знак равенства между «властью улицы» и властью государства и способна ли «власть улицы» заменить власть государства? Захарченко: Шесть лет назад в Киеве начались события, которые сегодня продолжаются как гражданская война на Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Я уверен, что для большинства здравомыслящих людей, ответ на эти вопросы однозначен — НЕТ! И не только потому, что эти люди, получили юридическое образование, либо занимались как я научными изысканиями в сфере государственного управления, а потому, что приобрели житейский опыт, прочувствовали на «собственной шкуре» каково это жить в условиях, навязанных им майданной властью!

Еще в 2014 году я заявлял, что постмайданная Украина утратила свою государственность (не буду останавливаться на всех утраченных признаках), прежде всего за счет разрушения своей правовой системы и потери ряда функций государства, в частности монополии на применение силы. Не смотря на то, что сегодня ещё сохранены некоторые внешне признаки государства, есть: флаг, гимн (даже количество его поющих увеличилось в разы), проходят выборы в Раду, избирается Президент, принимаются законы, положение простых украинцев не становится лучше. Люди массово покидают страну, понимая «безнадёгу» для себя и своих детей!

Сегодняшняя дата 21 февраля во многом знаковая для Украины. Ровно 6 лет назад было положено начало гибели её правовой системы. А, как известно, любое государственное образование без правовой системы превращается в территорию. Это и произошло в нашей стране 21 февраля 2014 года. Экс-министр МВД Украины Захарченко опроверг слухи о своем назначении в ДНР © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Сразу после вооруженного госпереворота, совершившие его лица приняли закон, который освободил организаторов и исполнителей от любой ответственности, позволил безнаказанно грабить Украину под лживыми лозунгами «Революции достоинства». Это закон 743-VII «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" от 21 февраля 2014 года».

Сей, с позволения сказать, документ является ничем иным как современной формой индульгенции преступникам. Согласно этому уникальному в своем роде законодательному акту, было запрещено расследовать преступления совершённые участниками майдана, а также предписано уничтожить все улики, которые могли быть использованы в качестве доказательств — преступлений со стороны тех, кто на крови захватил власть в стране. Еще одним беспрецедентным положением является уголовное преследование тех, кто будет пытаться установить истину.

То есть лица, совершившие противоправные деяния сами себя наделили правом быть выше права (извините за тавтологию) и общества. Все по Оруэллу «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».

Но эти «гении госстроительства» не учли одни момент, когда правил и права нет — разрушается и само общество, а сегодня это уже бумерангом бьет по ним самим.

Возможно именно поэтому и.о главы ГБР Ирина Венедиктова на днях заявила, что готовит изменения в законодательство, позволяющие расследовать все смерти на майдане, и правоохранителей, и протестующих.

Конечно лучше позже, чем ни когда. Но как юрист подскажу одно простое системное и, на мой взгляд, единственно возможное решение, которое должны принять законодатели — если конечно они хотят жить в государстве. Нужно отменить этот закон, как и все прочие, противоречащие Конституции Украины и, в конце концов, признать, что все равны перед законом, каких бы политических взглядов они не придерживались.

Произойдут ли такие кардинальные изменения? Изменится ли правовая система Украины в ближайшем будущем? Мой ответ — НЕТ!

Нужно ли отменить закон 743-VII? Мой ответ ДА!

Напомню 21 апреля 2019 года, когда большинство украинцев отдали свои голоса за Зеленского я был приглашён в качестве эксперта на круглый стол издания Украина.ру. где спрогнозировал, что в политической сфере изменений, в связи с приходом нового президента, не произойдет.

Основным моим аргументом было то, что бенефициары «майдана» остаются прежними, а как следствие не просматривается предпосылок для изменения правовой политики, направленной на восстановление независимой, объективной правовой системы. А это значит, что объективного расследования кровавых украинских событий ожидать не следует, иначе следователи в ходе расследования обязательно выйдут на самих себя!