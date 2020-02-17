Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что заявления украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности лишь подтвердили отсутствие у руководства страны плана по урегулированию ситуации в Донбассе

На 6-й год несчастий (по-другому я это уже называть не буду) оказалось, что у нашего государственного несчастья (государством это недоразумение называть тоже было бы ошибкой) по-прежнему нет плана по Донбассу. Зеленский и Порошенко в Мюнхене. Как привлечь к себе внимание уставшего Запада © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

Но произошло огромное возмущение, что Филипчук и Чалый на Мюнхенскую конференцию предложили план из 12 пунктов. План очень напоминает российский план, чем вызвал справедливое возмущение.

Однако отсутствие собственного плана у государственного несчастья выглядит на этом фоне трагикомичным. Поэтому и возмущение носит такой же трагикомичный характер. Ничем не закончится и ни к чему не приведет. Решение по Донбассу будут приняты внешними игроками, а недоразумение… утрется обиженное и несчастное.