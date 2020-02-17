На 6-й год несчастий (по-другому я это уже называть не буду) оказалось, что у нашего государственного несчастья (государством это недоразумение называть тоже было бы ошибкой) по-прежнему нет плана по Донбассу.
Но произошло огромное возмущение, что Филипчук и Чалый на Мюнхенскую конференцию предложили план из 12 пунктов. План очень напоминает российский план, чем вызвал справедливое возмущение.
Однако отсутствие собственного плана у государственного несчастья выглядит на этом фоне трагикомичным. Поэтому и возмущение носит такой же трагикомичный характер. Ничем не закончится и ни к чему не приведет. Решение по Донбассу будут приняты внешними игроками, а недоразумение… утрется обиженное и несчастное.