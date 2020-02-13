Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что кадровые перестановки в украинском руководстве позитивно восприняты в ЕС и дают надежду на восстановление нормальных экономических взаимоотношений с Россией, в чем очень заинтересована Европа

В Киеве к приезду еврокомиссара Вархаи уволен человек Коломойского — Богдан, назначение которого с самого начала критиковали европейские функционеры и МВФ. Также против этой одиозной персоны выступали и американские финансовые руководители, влияющие на решения МВФ. Не удивительно, что еврокомиссар Вархаи похвалил за это Украину и пообещал поддержку.

Место Богдана занял "кварталовец" Ермак, который имеет в Украине неоднозначную репутацию из-за прямых переговоров с Россией. Как говорят круги, близкие к бывшей главе МВФ, а ныне шефу Евробанка Кристин Лагард, на Елисейских полях новое назначение назвали многообещающим и Украину похвалили. Хотя по поводу новых займов пока ничего не слышно, но как это ни странно, в условиях приближающегося мира с Россией, сами шаги Украины к миру благотворно влияют на инвестиционный климат. Амбициозный Ермак. Новая надежда Зеленского. Что обсуждают соцсети Украины 12 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Появилась надежда на то, что возобновятся транзиты ЕС через Украину, что само по себе сможет дать бюджету около 1.5 млрд.евро в год — то есть почти столько же, сколько Украина собиралась занять у МВФ.

Никто не должен обманываться: без мира с Россией восстановление Украины невозможно. Никому не нужны объятия и лобызания или чтобы украинцы назывались братьями. Все это пустые "сантименты", не нужные никому. Россия и Украина могут оставаться врагами в душе, но быть торговыми и политическими партнерами, если эти партнерские отношения приносят обоюдную прибыль. Украина должна понять: попытки силового решения — в прошлом. Украина попробовала, залила себя кровью и отступила. Все предупреждали, что это глупый и кровавый путь, но упрямому народу обычно надо все испытать на собственной шкуре. Испытали. Опозорились. Подписали капитуляцию. Потеряли территории. Может хватит?

Единственный путь победить Россию для Украины — стать сильнее экономически. Это долгий и трудный путь, но повторяю: это единственный путь победить. Потому всем крикунам, атошникам, волонтерам и так далее, надо переключаться на мирные рельсы. Каждое успешное предприятие в Украине — важнее новых танков и крейсеров, каждая победа над кумовством и коррупцией — выигранное бескровное сражение.

Каждая посадка в тюрьму украинского вора и олигарха — это намного важнее, чем тысяча выявленных "шпионов" и "консервов". История сейчас принимает у Украины серьезный экзамен на зрелость. Выдержит этот экзамен украинский народ или снова провалит — зависит только от него самого.